2700 کیلوگرم فرآورده های خام دامی در گنبد معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این اداره کل، واحد نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان گنبدکاووس در دهه اول ماه محرم با تشدید فعالیت نظارتی و بازرسی خود موفق به ضبط و معدوم سازی دو هزار و 747 کیلوگرم انواع فراورده های خام دامی شد.

از این مقدار یک تن مربوط به آلایش خوراکی طیور تاریخ مصرف گذشته و هزار و 427 کیلوگرم انواع ماهی جنوب منجمد تاریخ مصرف گذشته بوده است.

علاوه بر این 320 کیلوگرم لاشه گاو غیربهداشتی نیز معدوم شد.

تمامی موارد ضبط شده در کوره لاشه سوز کشتارگاه شهرداری معدوم شد.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.