آخرین وضعیت اقیانوس پیمای تحقیقاتی/ تهیه نقشه 9 بخش اقیانوس پیما

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزود: اخیرا با پیمانکار این پروژه که سازمان صنایع دریایی است، جلسه ای داشتیم و طی آن در جریان پیشرفت کار قرار گرفتیم.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به وجود برخی مشکلات در اجرای این پروژه، اظهار داشت: قرار شد به منظور رفع این مشکلات برنامه ریزیهایی صورت گیرد تا این پروژه بر اساس برنامه های زمان بندی شده، اجرایی شود.



وی با تاکید بر اینکه تاکنون نقشه های 9 بخش این اقیانوس پیما تهیه شده است، خاطر نشان کرد: از 20 بخش این اقیانوس پیما، نقشه های طراحی 9 بخش آن به موسسه تحویل داده شده است.



چگینی با بیان اینکه مراحل ساخت بر اساس این نقشه ها آغاز شده است، اضافه کرد: با اقدامات و تعاملاتی که در این زمینه صورت گرفته است امیدواریم این اقیانوس پیما تا سال 91 به پایان برسد.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی به زمینه های تحقیقاتی این شناور اشاره کرد و اضافه کرد: این شناور تحقیقاتی به تجهیزات اندازه گیری در زمینه های فیزیک دریا، شیمی دریا، زیست شناسی دریا، ژئوفیزیک دریایی و زمین شناسی دریایی مجهز خواهد شد.

وی افزود: تجهیزاتی که در آن نصب می شود محققان را قادر می کند تا علاوه بر ثبت مشخصات دریا، آنها را در زمینه های نمونه برداری از کف دریا، آب و موجودات دریایی و پارامترهای شیمیایی و فیزیکی دریا یاری کند.

