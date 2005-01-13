بازرسان آژانس از پارچين ديدن كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، مارك گازدكي در بيانيه اي كه از طريق پست الترونيكي به مطبوعات ارسال كرد اعلام كرد :"من تائيد مي كنم كه بازرسان آژانس امروز از پارچين ديدار و از اين منطقه نمونه برداري محيطي كردند ".

اين بازرسي پس از آن صورت گرفت كه مقامات آمريكائي بطور مكرر ادعا مي كردند ايران در منطقه نظامي پارچين برنامه هاي پنهاني هسته اي دارد .

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي خنثي كردن بهانه هاي بعدي آمريكا ضمن اعلام ديدار بازرسان آژانس از پارچين گفت : تجهيزات آژانس به اندازه كافي حساس هستند تا بتوانند فعاليتهاي هسته اي را كه خيلي پيش از اين انجام شده است تشخيص دهند و اگردر پارچين پنهانكاري هايي صورت گرفته باشد آژانس تمام تلاش خود را براي يافتن آن به كار خواهد بست و آزمايش مكرري انجام خواهد داد .

درپي اين رايزني ها بود كه گروه 4 نفره اي از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بامداد ديروز براي راستي آزمايي تعليق و نيز نمونه برداري از سايت پارچين وارد تهران شدند.

لازم به ذكر است كه در بيانيه اخير گازدكي بازديد ازآژانس تائيد شده است.