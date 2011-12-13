ناکامی اقدامات آمریکا و همپیمانانش علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "ناکامی آمریکا در برابر سوریه" آورده است: بازگشت سفیر آمریکا به دمشق در هفته گذشته در واقع تلاشی برای بهبود روابط با "بشار اسد" است.

این پایگاه ذکر کرد: آمریکا و همپیمانان عربش در بد مخمصه ای گرفتار شده اند و منطقه در آستانه شرایط جدیدی قرار گرفته است.

پایگاه فوق می افزاید: تلاشها برای سرنگونی حکومت سوریه با وجود حملات رسانه ای و اختصاص پول و سلاح فراوان و تحریم های کشورهای عضو اتحادیه عرب علیه سوریه بی نتیجه بوده است.

این پایگاه بیان کرد: گزینه نظامی علیه سوریه به سبب حمایتهای ایران و روسیه، مانور نظامی اخیر سوریه و سرنگونی هواپیمای جاسوسی آمریکا در ایران کمرنگ شده است.

پایگاه مذکور نوشت: آمریکا به این جمع بندی رسیده که همپیمانان دمشق در لبنان و عراق اجازه محاصره سوریه را نمی دهند و به کارگیری سیاست چماق و هویج هم سبب نخواهد شد که مواضع آنها تغییر کند.

این پایگاه می افزاید: فشار رسانه ای که تا ابد نمی تواند پیدا کند، گزینه ایجاد جنگ داخلی هم که شکست خورده فشار اقتصادی نیز کارساز نبوده است.

پایگاه مذکور در پایان ذکر کرد: این که برخی نرمش سوریه در قبال کشورهای عربی را نشانه ضعف آن می دانند نیز اشتباه است.