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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

النخیل بررسی کرد:

ناکامی اقدامات آمریکا و همپیمانانش علیه سوریه

ناکامی اقدامات آمریکا و همپیمانانش علیه سوریه

یک پایگاه عرب زبان با اشاره به فشارهای آمریکا و همپیمانان آن در منطقه علیه حکومت سوریه از شکست سناریوهای آنها در قبال دمشق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "ناکامی آمریکا در برابر سوریه" آورده است: بازگشت سفیر آمریکا به دمشق در هفته گذشته در واقع تلاشی برای بهبود روابط با "بشار اسد" است.

این پایگاه ذکر کرد: آمریکا و همپیمانان عربش در بد مخمصه ای گرفتار شده اند و منطقه در آستانه شرایط جدیدی قرار گرفته است.

پایگاه فوق می افزاید: تلاشها برای سرنگونی حکومت سوریه با وجود حملات رسانه ای و اختصاص پول و سلاح فراوان و تحریم های کشورهای عضو اتحادیه عرب علیه سوریه بی نتیجه بوده است.

این پایگاه بیان کرد: گزینه نظامی علیه سوریه به سبب حمایتهای ایران و روسیه، مانور نظامی اخیر سوریه و سرنگونی هواپیمای جاسوسی آمریکا در ایران کمرنگ شده است.

پایگاه مذکور نوشت: آمریکا به این جمع بندی رسیده که همپیمانان دمشق در لبنان و عراق اجازه محاصره سوریه را نمی دهند و به کارگیری سیاست چماق و هویج هم سبب نخواهد شد که مواضع آنها تغییر کند.

این پایگاه می افزاید: فشار رسانه ای که تا ابد نمی تواند پیدا کند، گزینه ایجاد جنگ داخلی هم که شکست خورده فشار اقتصادی نیز کارساز نبوده است.

پایگاه مذکور در پایان ذکر کرد: این که برخی نرمش سوریه در قبال کشورهای عربی را نشانه ضعف آن می دانند نیز اشتباه است.

کد مطلب 1482840

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