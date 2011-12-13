کتاب "زمین گرم "در زنجان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور یوسف ثبوتی ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از کتاب خود"زمین گرم" با بیان اینکه مسئله گرم شدن زمین تقریبا از 25 سال قبل مورد توجه محققان و دانشمندان قرار گرفته است، گفت: امروزه با حادتر شدن مسائل و مشکلات ناشی از گرمایش زمین، شاهد گسترش پژوهش در این حوزه هستیم.

وی با بیان اینکه اینکه در ایران خیلی دیر به این مسئله توجه شده است افزود: به عنوان مثال با وجود اینکه در بسیاری از این کنفرانس‌های جهانی شرکت می‌کردم اما به نسبت بحث گرمایش زمین و حساسیت‌های ناشی از آن بی‌اطلاع بودم بنابراین سعی کردم در این خصوص مطالعات گسترده‌ای را آغاز کنم.

مؤسس مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان افزود: بسیاری از فرهیختگان کشورمان که در حوزه‌های مختلفی همچون هواشناسی و محیط‌ زیست فعالیت دارند، در خصوص تغییرات اقلیمی چیزی نمی‌دانند که این مسئله باعث تأسف است حتی برخی از مسئولان که در کنفرانس‌های بین‌المللی حضور مستمر دارند، دقیقاًَ از محتوای این کنفرانس‌ها اطلاعی ندارند.

پرفسور ثبوتی به محتوای کتاب تازه تالیف خود اشاره کرد و افزود: یکی از مضرات سوخت‌های فسیلی، ورود دی‌اکسید کربن به محیط است، به این معنی که وقتی سوخت‌های فسیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گاز دی‌اکسید کربن به محیط وارد می‌شود که نتیجه آن به هم خوردن تعادل انرژی در جو زمین است.

وی ادامه داد: گرم شدن زمین بر روی فصول بارش و الگوی آن از نظر مکان و زمان و جغرافیا تأثیر می‌گذارد به عنوان مثال در منطقه زنجان به عنوان یک منطقه کوهستانی، شاهد بروز خشکسالی هستیم و در آن سوی کوه‌های البرز سیل‌های زیادی به وقوع می‌پیوندد که ناشی از همین گرم شدن زمین است.

پرفسور ثبوتی در خصوص راه‌های جلوگیری از گرم شدن زمین، یادآور شد: به طور کلی دو راه وجود دارد. اول اینکه سوخت‌های فسیلی را به اندازه بسوزانیم، خودروهای فرسوده از چرخه مصرف خارج شوند و راندمان کارخانه‌ها افزایش یابد، از سوی دیگر باید به دنبال انرژی‌های جایگزین باشیم، مثلاً انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع سالم از انرژی می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد.

پرفسور ثبوتی با نقد همکاری‌های بین‌المللی افزود: متأسفانه یکی از دلایل تشدید بحث گرمایش زمین، ناشی از عدم تعامل و همکاری کشورهای جهان در این خصوص است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه کشور چین به عنوان یک کشوری که اکثر کارخانه‌های آن با ذغال‌سنگ فعالیت دارند، نقش مهمی در بروز تشدید گرمایش زمین داشته است و کشورهای هند و آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی جهان نیز در این خصوص مقصر هستند بنابراین منافع این کشورها تعهد آنان در خصوص عمل به پیمان‌های بین‌المللی را منجر شده است.

کتاب "گرمایش زمین" توسط پروفسور یوسف ثبوتی و با همکاری جمعی از دانشجویان وی تدوین شده است.