کشتار مرغ زنده در بابل ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدوی عصر سه شنبه در جلسه ساماندهی کشتار و عرضه طیور اظهار داشت: نباید اجازه داد با کشتارغیر شرعی و غیربهداشتی طیور با سلامت مردم بازی شود.

وی افزود: بابل دارای کشتارگاه صنعتی مکانیزه و مدرن بوده که با کمترین زمان و به بهداشتی ترین روش ممکن، عملیات ذبح مرغ در آن انجام می شود.

مهدوی گفت: پرورش دهندگان محلی که قصد عرضه گوشت مرغ به بازارمصرف را دارند با مراجعه به این کشتارگاه ضمن جلوگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی که بواسطه رهاسازی ضایعات ذبح برای محیط زیست مردم پیش خواهد آمد ازهزینه های درمانی ناشی از ذبح غیربهداشتی مرغ و مصرف آن جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اجرای موفق این طرح مستلزم همکاری و تعامل نزدیک کلیه دستگاههای مجری این طرح است، افزود: باید برخورد جدی و بدون اغماض با ذابحین وعرضه کنندگان غیربهداشتی مرغ که صرفا به دنبال سودجویی و منفعت طلبی هستند و سلامت مردم کمترین اهمیتی برای آنها ندارد، صورت گیرد.

فرماندار بابل، از مسئولان تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی شرکت کننده در این طرح خواست ضمن برخورد قاطع با افراد سودجو و قانون گریز با فعال کردن اکیپ های جمع آوری مرغ از پرورش دهندگان محلی با نظارت کارشناسان دامپزشکی نسبت به خرید و انتقال بهداشتی آنها به کشتارگاه صنعتی اقدام تا از بروز بیماری هایی نظیر آنفلوانزای پرندگان جلوگیری شود.