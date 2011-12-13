شهرکهای صنعتی استان تهران برای ساماندهی صنایع پراکنده بسترسازی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین حیدری ظهر سه شنبه در مراسم معارفه خود افزود: اکثر شهرکهای صنعتی استان تهران از قبیل شمس آباد، عباس آباد، اشتهارد، علی آباد و ... با قدرت در حال تولید هستند و در همین راستا به صورت معقول نیز اشتغالزایی می شود.

وی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران قصد گسترش و افزایش شهرکها را ندارد و تلاش می کند تا زیرساختها را در شأن و منزلت صنعتگران فراهم کند.

این مسئول اضافه کرد: در راستای بسترسازی برای صنایع کوچک، با همکاری و حمایت شرکتهای خدمات رسان و تعامل منطقی با آنان و ایجاد رضایتمندی بیشتر، انگیزه مضاعف را در سرمایه گذاران نهادینه خواهیم کرد.

مشکلات اقتصادی کشور متأثر از معضلات اقتصادی دنیاست

وی بیان داشت: مشکلات اقتصادی کشور متأثر از معضلات اقتصادی دنیاست، ولی در عین حال شهرکهای صنعتی با قدرت و توان بالا در حال تلاش و تولید هستند.

حیدری با بیا اینکه دولت از برخی صنعتکاران که به نوعی کم فعال شده اند بسته های حمایتی دارد، افزود: مسائلی که پس از هدفمندی یارانه ها ایجاد شد با تعامل و حمایت دولت بخش عمده ای از آنها مرتفع و موانع جزئی به تدریج با حمایت سازمان صنایع و شرکت شهرکهای صنعتی برطرف خواهد شد.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، رباط کریم و شهرقدس در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم عنوان کرد: در کشورهای صنعتی از جمله ژاپن از قشر تحصیلکرده و فارغ التحصیل دانشگاهی در حوزه صنعت سود می برند، به طوریکه در این کشور 150 میلیونی فقط 330 هزار نفر کارمند دولت وجود دارد و مابقی در صنعت و تولید به کار گمارده می شوند.