پروژه های شهری زنجان با رکورد مواجه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عینی‌فرد ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان، افزود: به جز پروژه امام حسین (ع) بقیه طرح‌ها با رکود مواجه شده که باید دلیل این امر بررسی و عنوان شود.

وی ادامه داد: باید مصوبات ستاد عمران شهری در اسرع وقت پیگیری شود زیرا اعضای شورای شهر به این امر تاکید دارند و نباید در این رابطه کم‌کاری صورت گیرد.

عینی فرد با اشاره به اینکه فصل کاری در شهر زنجان رو به اتمام است، افزود: فرصتی باقی نمانده و انتظار داریم کارها هرچه زودتر سر و سامان یابد.

رئیس شورای شهر زنجان ادامه داد: شهردار باید نسبت به روند اجرای پروژه‌ها پیگیری بیشتری داشته باشد تا رضایت شهروندان به نحو مطلوب جلب شود.

عینی فرد در ادامه به برگزاری نمایشگاه بین المللی فرهنگ عاشورایی طی دهه اول ماه محرم در زنجان اشاره کرد و گفت: باید نقاط قوت و ضعف برنامه های فرهنگی و مذهبی احصا و مشکلات موجود مرتفع شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان وضعیت نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به اینکه توسعه نمایشگاه ها، موجب ارتقای سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان می شود شهرداری از هیچ کمکی برای پویایی این نمایشگاه ها دریغ نخواهد کرد.