داوری باعث شکست تیم کشتی نیروی زمینی مقابل همدان شد

ناصر ملکی، سرمربی تیم کشتی آزاد نیروی زمینی ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نیروی زمینی ارتش تیمی یکدست و جوان است. هدف ما از حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد خدمت به کشتی و حفظ کشتی گیران سرباز است.

وی یکی دیگر از اهداف تیم کشتی نیروی زمینی ارتش را راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاههای کشور با بضاعت فعلی عنوان کرد و گفت: تا پایان هفته چهارم با کسب دو پیروزی نتیجه خوبی را بدست آورده بودیم اما در دیدار مقابل نماینده همدان قضاوت داوران مشکل داشت بطوریکه در سه کشتی نخست همگان دیدند که ایراد در قضاوتها مشهود بود وگرنه ما می‌توانستیم برنده این دیدار باشیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هدف ما از حضور در لیگ کشتی خدمت به ورزش کشور است و امیدوارم برای کشتی‌های حساس داورانی انتخاب شوند که بتوانند از عهده قضاوتهای مهم برآیند و گرنه کسی در سلامت داوران ایرانی شک ندارد.

تیم نیروی زمینی ارتش عصر دوشنبه در هفته پنجم و پایانی از دور رفت مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه 5 بر 2 مقابل میزبان خود تله کابین گنجنامه همدان شکست خورد.