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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

در علی آبادکتول/

نتایج روزهای دوم و سوم والیبال منطقه 10 دانشگاه آزاد

نتایج روزهای دوم و سوم والیبال منطقه 10 دانشگاه آزاد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نتایج روز دوم و سوم مسابقات والیبال برادران منطقه 10 دانشگاه آزاد در دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شش بازی در روز دوم مسابقات برگزار شد.

در سه بازی اول تیمهای گرمسار، علی آبادکتول و گرگان با نتیجه دو بر صفر به ترتیب بر تیمهای دامغان، سمنان و آزادشهر غلبه کردند.

همچنین در سه بازی دوم این سری از مسابقات تیمهای بندرگز، شاهرود و سمنان به ترتیب با نتیجه دو بر صفر بر تیمهای گنبدکاووس، گرمسار و دامغان به پیروزی رسیدند.

همچنین در سومین روز بازی، تیمهای علی آبادکتول و گرگان با نتیجه دو بر صفر به ترتیب تیمهای دامغان و بندرگز را شکست داد و تیم سمنان با نتیجه دو بر یک بر شاهرود غلبه کرد.
 
گفتنی است بازی آزادشهر و گنبد بدلیل عدم حضور دو تیم برگزار نشد.
 
مسابقات والیبال برادران منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی با حضور 9 تیم از واحدهای دانشگاهی در حال برگزاری است.
کد مطلب 1482849

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