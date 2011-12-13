نتایج روزهای دوم و سوم والیبال منطقه 10 دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، شش بازی در روز دوم مسابقات برگزار شد.

در سه بازی اول تیمهای گرمسار، علی آبادکتول و گرگان با نتیجه دو بر صفر به ترتیب بر تیمهای دامغان، سمنان و آزادشهر غلبه کردند.

همچنین در سه بازی دوم این سری از مسابقات تیمهای بندرگز، شاهرود و سمنان به ترتیب با نتیجه دو بر صفر بر تیمهای گنبدکاووس، گرمسار و دامغان به پیروزی رسیدند.

همچنین در سومین روز بازی، تیمهای علی آبادکتول و گرگان با نتیجه دو بر صفر به ترتیب تیمهای دامغان و بندرگز را شکست داد و تیم سمنان با نتیجه دو بر یک بر شاهرود غلبه کرد.

گفتنی است بازی آزادشهر و گنبد بدلیل عدم حضور دو تیم برگزار نشد.

مسابقات والیبال برادران منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی با حضور 9 تیم از واحدهای دانشگاهی در حال برگزاری است.