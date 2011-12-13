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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

حسنی امشب "رادیو هفت" را اجرا می‌کند

حسنی امشب "رادیو هفت" را اجرا می‌کند

برنامه امشب "رادیو هفت" با اجرای فرزاد حسنی و منصور ضابطیان به روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، امشب 22 آذر فرزاد حسنی به همراه منصور ضابطیان اجرای برنامه "رادیو هفت" را بر عهده دارند.

امشب در برنامه "رادیو هفت" یادی از منوچهر نوذری می‌شود و رویا تیموریان شعرهای محلی می‌خواند. همچنین به مناسبت تولد ناصر حجازی از این فوتبالیست فقید نیز یاد خواهد شد.

 محسن رمضانی بازیگر کودک فیلم سینمایی "رنگ خدا" که اکنون بزرگ شده نیز قرائت متنی را بر عهده خواهد داشت.

برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" به تهیه کنندگی و کارگردانی منصور ضابطیان و محمد صوفی هرشب از ساعت 23 به مدت 45 دقیقه روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

کد مطلب 1482850

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