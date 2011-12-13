مجمع انتخابات هیئت تیرو کمان خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول هماهنگی استانهای فدراسیون تیر و کمان ظهر سه شنبه در این جلسه دلیل نیامدن "کریم صفایی" رئیس فدراسیون را دست خالی فدراسیون ذکر کرد.

محمد رضا نورمحمد بیگ افزود: آمدن ایشان به این استان بادست خالی سودی برای ورزشکاران استان نداشت.

در این جلسه یکی از قهرمانان ومربیان تیر و کمان خراسان جنوبی، فدراسیون را متهم به سلیقه ای انتخاب کردن در برنامه اعزام های خارج از کشور کرد.

علی رضایی افزود: فدراسیون همچنین مسیر غیر انتفاعی شدن را درپیش گرفته و تنها قهرمانانی اعزام می شوند که هزینه اعزام خود را بپردازند.

پیشرفت هیئت تیرو کمان استان نیازمند تعامل بیشتر فدراسیون با این هیئت است

رئیس جدید هیئت تیر وکمان خراسان جنوبی نیز دراین جلسه گفت: با توجه به مشکلات مالی در تامین ابزار حرفه ای برای تمرین، مهمترین تقاضای ما از فدراسیون تعامل بیشتر با استانها و به خصوص استانهای نوپاهمچون خراسان جنوبی است.

حمید رضا سربیشه ای افزود: قهرمانان این استان با دست خالی خود را به سکوهای ملی رسانده اند.

وی گفت: انتظار داشتیم امروز رئیس فدراسیون تیر و کمان شنونده درد دلهای قهرمانان استان می بود و از نزدیک در جریان مشکلات و کمبودهای استان قرار می گرفت.

توسعه ورزش تیرو کمان در سطح شهرستانهای استان از قول هایی بود که رئیس جدید هیئت تیرو کمان خراسان جنوبی به ورزشکاران این رشته ورزشی داد.

در این جلسه "حمیدرضا سربیشه ای" با کسب 19 رای اعضای مجمع برای چهار سال سکان هدایت هیئت تیر و کمان استان را به عهده گرفت.