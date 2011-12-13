نقشه های جامع در مشهد 70 درصد انحراف دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برادران در جمع مشاوران مناطق و سازمان های شهرداری مشهد، ضمن تاکید بر ضرورت برنامه ریزی بلندمدت در حوزه مدیریت شهری تصریح کرد: آینده پژوهی صرفا در بحث های مدیریتی وجود ندارد و باید بعد از طراحی آینده های ممکن، آینده مطلوب را انتخاب و برای تحقق آن سناریو پردازی کنیم.

وی مشهد را پیشگام در عرصه تنظیم برنامه چشم انداز شهری دانست و افزود: مهم ترین آسیب در حوزه مدیریت شهری حرکت های شعاری است.

وی افزود: گروه مشاوران جوان توانسته است با درایتی که در مجموعه مدیران این گروه قرار دارد و قناع بخشی به مباحث علمی تا حدود زیادی این آسیب را رفع کند و این جمع علمی و مطالبه گر خواهد توانست آینده روشنی را برای کشور رقم بزند.

وی اظهار داشت: برای اداره شهر نیاز به الگوی مدیریتی دقیق و مشخصی داریم که از آن تحت عنوان الگوی حکمرانی خوب یاد می شود.

برادران با اشاره به اینکه بانک جهانی این الگو را به عنوان الگوی مدیریتی رسمی ارائه کرده و بسیاری از کلان شهرها عملکرد خود را براساس این الگو ارزیابی می کنند افزود: شهرداری مشهد نیز اقدامات زیادی بر اساس این نمونه ارائه کرده است و توانسته موفق عمل کند.

وی با بیان این مطلب که بخش عمومی غیر دولتی کم تر مورد توجه قرار گرفته است یادآور شد: شهرداری ها مهم ترین بخش در حوزه مدیریت عمومی غیردولتی هستند و باید بین این بخش با سایر بخش ها تعامل ایجاد کنیم تا مدیریتی کارامد تر در حوزه خدمات شهری ارائه دهیم.

برادران بیان داشت: تقویت روحیه معنویت در گرو بالا بردن مباحث اخلاقی است و اقتضای آن این است که در جلسات مختلف عمومی، مباحث روز را به بحث بگذاریم و به این نتیجه برسیم که اخلاق و مباحث جدیدی که در جامعه مطرح می شود چگونه باید باشند.

وی اظهار داشت: مردم مشهد پیشینه سنتی اخلاقی خوبی در دین باوری دارند و برای تداوم اخلاق باید به کمک مجامع دینی و فرهنگی تلاش هایی صورت بگیرد تا علی رغم رشد و توسعه و مباحث مرتبط با بحث مدرن بتوانیم مباحث اخلاقی را حفظ کنیم.

وی گفت: مباحث اخلاقی در جهان امروز در بحث های مدیریتی مجدد مطرح شده است که به عنوان گمشده سازمان ها و مجامع، برای اعتلای جامعه به آن اشاره می شود.

لازم به ذکر است، این نشست به همت واحد آموزش گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد برگزار شد.