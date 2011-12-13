کالاهای چینی بازرسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کامرانفر گفت: اعمال بازرسی قبل از حمل برای کالاهای چینی از دهم دی ماه سال جاری اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: براساس اعلام سازمان استاندارد، در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه استاندارد دو کشور ایران و چین و الزام بازرسی قبل از حمل کالاهای صادراتی چین به ایران، از ابتدای ماه دسامبر 2011 ارگانهای سازمان بازرسی و قرنطینه چین برای محصولات صنعتی صادراتی به ایران، بازرسی قبل از حمل اجرا خواهند کرد.

وی بیان کرد: اجرای بازرسی قبل از حمل، برای تضمین کیفیت کالاهای صنعتی صادر شده به ایران و جلوگیری از کلاهبرداری و صادرات کالاهای تقلبی و بی کیفیت تصویب شده است.

کامرانفر افزود: بر این اساس ارگانهای سازمان بازرسی و قرنطینه چین به صادرکنندگان کالا به ایران هشدار داده که درخواست بازرسی قبل از حمل خود را به موقع ارائه دهند و زمان مورد نیاز بازرسی را پیش بینی کنند تا از تاخیر در تحویل کالا، ناتوانی در ترخیص، ارجاع کالا و دیگر پیامدهای احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه بازرگانان ایرانی به این تغییر رویه در جهت ممانعت از اختلال در روند واردات کالا از کشور چین اظهار داشت: تجار ذیربط برای کسب اطلاعات کامل به سایت ثبتارش سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.