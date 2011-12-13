طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین علی اکبری افزود: تمام وسایل نقلیه باری که عمر آنها 35 سال و بالاتر بوده و دارای پلاک منطقه ای ایران با گواهی تسجیل راهور ناجا به همراه کارت هوشمند فعال ناوگان از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هستند، مشمول اجرای این طرح محسوب می شوند.

وی ادامه داد: در راستای ارتقای حمل و نقل سریع، ایمن و مطمئن کالا در سفر های جاده ای و به منظور جلوگیری از اتلاف سوخت، طرح جدید نوسازی با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تدوین شده و هماهنگیهای لازم با شرکتهای خودرو ساز در مرکز بعمل آمده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: تمام متقاضیان واجد الشرایط می توانند نسبت به ثبت نام و نوسازی ناوگان خود با مراجعه به نمایندگیهای فروش خودرو اقدام کرده و از کمکهای بلاعوض متناسب با نوع خودرو بابت از رده خارج کردن وسیله نقلیه سنگین خود بهره مند شوند.

علی اکبری، میزان تسهیلات اعطایی را تا سقف 80 در صد قیمت خودرو به مبلغ 800 میلیون ریال اعلام کرد.

وی افزود: این تسهیلات متناسب با نوع خودروی جایگزین و با در نظر گرفتن نرخ 14 درصد با دوره باز پرداخت هفت ساله ،از طریق بانکهای ملی ،ملت، تجارت،سپه و صادرات پرداخت می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: ثبت نام در این طرح رایگان بوده و نمایندگیهای فروش خودرو حق دریافت هیچگونه وجه اضافی بابت ثبت نام ندارند.