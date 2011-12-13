ظرفیت ایجاد 21هزار شغل در شهرستان پاکدشت وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی در نشست کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان پاکدشت که عصر سه شنبه با حضور اعضای این ستاد درسالن اجتماعات فرمانداری منطقه برگزار شد، افزود: اشتغال و سرمایه گذاری مهمترین رکن اساسی توسعه در هر کشور است و دولت در سال جاری، تمام تلاش خود را معطوف به ایجاد اشتغال پایدار در کشور کرده است.

وی بیان کرد: استکبار جهانی در 32 سال گذشته با روشهای مختلف از جمله جنگ تحمیلی و جنگ نرم برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی وارد شد و امروز نیز با حربه تحریم و جنگ اقتصادی وارد میدان شده است.

همه باید نیاز امروز جامعه به کار و تلاش را باور کنند

این مسئول ادامه داد: همه باید نیاز امروز جامعه به کار و تلاش را باور کنند، از این رو مدیران ادرات ایمان، اعتقاد و باور به جهاد اقتصادی و تلاش در این زمینه را داشته باشند.

وی گفت: فراهم کردن رفاه و آسایش مردم، ایمان، اعتقاد، باورداشتن و گسترش روحیه جهادی را از الزامات جهاد اقتصادی است.

امامی افزود: با آماده سازی بسته های مختلف در بخش های گوناگون و طراحی طرحهای لازم برای ایجاد اشتغال، می توان به ظرفیت ایجاد 21 هزار شغل در شهرستان پاکدشت دست پیدا کرد.

وی یادآور شد: برای رفع موانع از راه سرمایه گذاران بخش های مختلف، باید عزم عمومی ایجاد شود و شناسایی موانع و مهیا سازی سازوکارهای لازم، سرمایه گذاری از سوی افراد آسان شود که قطعاً با کاهش مشکلات سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال در شهرستان نیز رونق بیشتری خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان پاکدشت اضافه کرد: باید بررسی کرد و ابزارهای لازم را مهیا کرد تا تکلیفی که بر عهده ادارات و نهادهای مختلف در خصوص ایجاد اشتغال گذاشته شده است، به صورت صحیح و کامل اجرا شود.

سامانه رصد ملاک ارزیابی فعالیت دستگاههای اجرایی است

وی با اشاره به اینکه سامانه رصد ملاک ارزیابی فعالیت دستگاههای اجرایی است، بیان داشت: مدیران دستگاههای اجرایی باید نسبت به بروزرسانی اطلاعات در سامانه مذکور روند منسجم تری را پیش بگیرند و در صورت مواجه با مشکل، دبیرخانه کارگروه اشتغال را مطلع کنند.

این مسئول از نحوه همکاری بعضی از دستگاههای اجرایی برای درج اطلاعات در سامانه رصد گلایه کرد.

در این کارگروه دستگاههای اجرایی نسبت به اقدامات انجام شده در بحث اشتغال گزارشی ارائه کردند و همچنین از ادارات فنی و حرفه ای، بهزیستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی به خاطر جذب سهم تعهدی خود در بحث اشتغال تقدیر شد.