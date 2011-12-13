وزارت خارجه مصرانه پیگیر تجاوز آمریکا به حریم هوایی جمهوری اسلامی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت افزود: ‌منشور سازمان ملل و کنوانسیون های بین المللی اقدام آمریکا در ارسال پرنده های جاسوسی را یک اقدام خصمانه و تجاوز آشکار به حریم هوایی ایران می داند، لذا دولت آمریکا باید مسئولیت حقوقی این اقدام را بپذیرد .

حبیبی با تقدیر از سازمان سایبری ایران و جنگاوران نبرد الکترونیک اظهار داشت : غنیمت جنگی نبرد الکترونیک سپاه علیه دشمن نشانه افول دولت آمریکاست. فرزندان سلحشور ملت در سپاه نشان دادند ایران در فناوری پهپاد چیزی از حریف کمتر ندارد. مردم منتظر پاسخ قاطع سپاه به تجاوزات به حریم هوایی جمهوری اسلامی هستند. باید این حق همچنان محفوظ بماند.آمریکا باید از این بابت عذر خواهی رسمی کند و ایران حق مقابله به مثل را برای خود محفوظ می داند .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به توفیق دیگر سازمان سایبری ایران در تعطیلی سفارت مجازی آمریکا تصریح کرد:‌ با بستن سفارت انگلیس در تهران تقریبا بخشی از فعالیت های جاسوسی دشمن مهار شده است، آمریکایی ها با ایجاد سفارت مجازی به دنبال تداوم اعمال خصومت علیه ملت ایران از طریق جاسوسی بودند که بحمد اله در این امر هم توفیق نداشته اند، به طوری که حتی سرخوردگی و افسردگی ضد انقلاب را هم در برداشت .

وی با اشاره به فروپاشی حوزه یورو و اختلاف در کشور های اروپایی به ویژه اختلاف دیگران با انگلیس تاکید کرد :‌اروپاییها امروز مشکلات پیچیده ای دارند، باید به دنبال حل مشکلات خود بروند و اتحادیه اروپا که بر روی حوزه اقتدار یورو شکل گرفته بود امروز کاملا از هم پاشیده است. نشان دهنده درستی این خبر اظهارات سارکوزی در اجلاس بروکسل بود.

حبیبی در ادامه بیان داشت : ‌تا زمانی که انگلیس از آمریکا خط می گیرد و بنای واگرایی را با دیگر شرکای خود گذاشته است، فروپاشی اتحادیه اروپا اجتناب ناپذیر است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین با اشاره به تداوم جنبش وال استریت در آمریکا گفت:‌پلیس آمریکا برای در هم شکستن جنبش ضد سرمایه داری به خشونت روی آورده است و هزاران نفر هر روز در خیابانهای این کشور مورد ضرب و شتم قرار می گیرند آنها حق دارند که جهان حرف شان را بشنود .

وی ادامه داد: دولتمردان آمریکا حق 99 درصدی مردم را نادیده گرفته اند و فقط به یک درصد صاحب زر ، زور و تزویر دراین کشور تکیه دارند .

حبیبی نقض حقوق بشر را در آمریکا بی شرمانه خواند و اظهار داشت :‌ در حالی که آمریکا در برخورد با ملت خود با خشونت و بی رحمی برخورد می کند و در کشتار ملت ها در افغانستان ،‌عراق و سایر نقاط دنیا هیچ مرزی را نمی شناسد، مدعی دفاع از حقوق بشر هم هست و این از شوخی های سیاستمداران آمریکا با افکار عمومی جهان است .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به صدور 9 قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل خاطر نشان کرد :‌ تشت رسوایی رژیم صهیونیستی از بام جهان افتاده است. امروز جامعه جهانی رژیم صهیونیستی و آمریکا را بزرگترین ناقضان حقوق بشر می شناسند .

وی همچنین با اشاره به نزدیکی آخرین مهلت دولت عراق به اخراج منافقین از این کشور تصریح کرد : منافقین که داغ تروریسم را بر پیشانی دارند و هزاران تن از مردم ایران و عراق را به کام مرگ فرستادند هنوز مورد حمایت ارتش آمریکا در عراق و نیز حمایت سیاسی اروپا هستند.

حبیبی ادامه داد : آمریکا و اروپا با حمایت از منافقین همه قواعد و قوانین بین المللی را نقض کرده اند و بر حمایت بی چون و چرای خود از تروریسم تاکید می ورزند. ما امیدواریم دولت عراق در پاسخ به مطالبات بر حق مردم ایران و نیز مردم مظلوم کشور خودشان برای همیشه شر حضور منافقین را دفع کند .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد خواست غرامت انگلیس از ایران به خاطر خسارت بر سفارت این کشور گفت: این ادعا نهایت گستاخی انگلیس است و دولت ایران باید لیستی از خسارت وارده به سفارت ایران در انگلیس و دیگر خسارت های ناشی از حمایت سفارت انگلیس از اغتشاش گران را به دادگاه بدهد.

حبیبی در پاسخ به سوالی در مورد تاخیر دولت در ارایه بودجه سال 91 به مجلس اظهار داشت :‌ ما امیدواریم که دولت به موقع بودجه سال آینده را به مجلس دهد تا فرصت بیشتری برا ی رسیدگی باشد. سال گذشته دلیل تاخیر در ارایه بودجه تصویب برنامه پنجم توسعه بود که الان این مشکل وجود ندارد .

وی همچنین در مورد انتخابات مجلس آینده تاکید کرد : اصولگرایان روند همگرایی را در فرآیند خاص خود طی می کنند و ما دغدغه ای از این باب نداریم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان با بیان اینکه مهمترین دغدغه ما پاسخ به مطالبات مردم به ویژه در مهار تورم ، ایجاد اشتغال و رفاهی که عزت همه را حفظ کند است گفت:اصولگرایان باید برنامه چهار ساله مجلس آینده را برای پاسخگویی به مطالبات مردم و رهبری طراحی کنند تا بافت مجلس نهم براین اساس شکل گیرد. لذا همه ظرفیت ها را باید به کار گیریم تا تاخیر ها را پشت سر گذاریم.