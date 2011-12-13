به گزارش خبرگزاری مهر، در خصوص واگذاری واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند از طریق بنگاه های معاملات ملکی تهران، تفاهم نامه ای بین شرکت عمران پرند و اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور به امضا رسید.

این تفاهمنامه که به منظور هدایت و ساماندهی متقاضیان مسکن مهر در قالب انفرادی بسته شد از اول دیماه اجرا می شود و متقاضیان مسکن مهر می توانند با مراجعه به بنگاه های محله خود نسبت به دریافت اطلاعات و شرایط در زمینه چگونگی واگذاری مسکن مهر در شهر جدید پرند اقدام کنند.

بر اساس این تفاهمنامه، بنگاه ها موظف به ارائه توضیحات کامل در خصوص مشخصات واحدهای مسکونی مهر و امکانات آنها به متقاضیان می شوند و اتحادیه صنف مشاورین املاک نسبت به ارسال مدارک جمع آوری شده توسط متقاضیان پیگیری ای لازم را برای مشخص شدن تایید فرم (ج) متقاضیان و اقدامات بعدی انجام می دهند.

سعید صابونی مدیرعامل شهر جدید پرند، اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث فروش و کار تخصصی فروش برای مسکن مهر توسط اتحادیه در حال انجام است امیدواریم در صورت موفقیت در اجرای این طرح، اتحادیه صنف مشاورین املاک کشور گام های بعدی خود را برای اجرایی شدن طرح مذکور در شهرهای دیگر کشور بردارد.

با امضاء این تفاهم نامه مقرر شد تا واگذاری بخشی از مسکن مهر از این پس توسط اتحادیه صنف مشاورین املاک کشور صورت پذیرد. به همین منظور، برای ابتدای این طرح مدت 3 ماه زمان تعیین شد تا اگر اتحادیه صنف مشاورین املاک کشور متعهد به مفاد آن در مدت مقرر باشد برای ادامه همکاری دوباره تصمیم گیری شود.

مدیرعامل شهر جدید پرند با اعلام اینکه همزمان یک واحد کارگزاری در دفتر شرکت عمران شهر جدید پرند تشکیل داده ایم افزود: افرادی که به این شهر برای بازدید مراجعه می کنند می توانند در صورت تمایل با مراجعه به این واحد نسبت به ثبت نام نیز اقدام کنند.

همچنین مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک کشور، بیان داشت: اقدام دولت نسبت به ساخت و ساز مسکن مهر با قیمت مناسب بهترین هدیه به ملت ایران است و از متقاضیانی که واجد شرایط هستند درخواست می کنم این فرصت را از دست نداده و نسبت به ثبت نام از اول دیماه با مراجعه به بنگاه های محلات خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: این تفاهمنامه به منظور سهولت در ثبت نام برای متقاضیان مسکن مهر به امضا رسید، بنابراین از مردم تقاضا دارم تا در فرصت باقیمانده برای ثبت نام (اول دیماه) از شهر جدید پرند بازدید کنند چرا که سبک شهرسازی و اقدامات ساخت و ساز در شهر جدید پرند آنها را شگفت زده خواهد کرد.

رئیس صنف مشاورین املاک کشور بیان داشت: با امضاء این تفاهم نامه از این پس اتحادیه صنف املاک کشور به عنوان نماینده مسکن مهر در تمامی محلات شهر تهران و شهرستان های استان تهران نسبت به ثبت نام و اقدامات بعدی در خصوص واگذاری مسکن مهر انجام وظیفه خواهند کرد.

خسروی با بیان اینکه 99.5 درصد از اعضاء و همکاران اتحادیه در املاک، مورد اعتماد ما هستند، بیان داشت: از تمامی بنگاه های تابع خود درخواست دارم همانطور که معنویت کار را همیشه سرلوحه کار خود قرار داده اند، این امر را با سرعت هرچه بیشتر انجام دهند تا بتوانیم در این زمینه اعتماد لازم دولت و روسای مربوطه را جلب کنیم.