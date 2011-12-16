صادق گودرزی، کشتی گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از ابتدا به خاطر مردم استانم با تیم تله کابین گنج‌نامه همدان قرارداد امضا کردم اما در میان راه با توجه به مشکلاتی که برای پدرم پیش آمد نمی‌خواستم در این تیم حضور داشته باشم.

وی ادامه داد: بهرحال با توجه به مذاکرات صورت گرفته و رفع برخی کدورتها و سوتفاهمات، من روز دوشنبه علیرغم اینکه از آمادگی آرمانی دور بودم فقط به خاطر مردم استانم به میدان رفتم.

گودرزی تصریح کرد: با توجه به تعهدی که به تیم تله کابین گنج‌نامه همدان دارم در کشتی‌های که به من نیاز باشد در دور برگشت و یا مرحله نهایی برای این تیم به میدان می‌روم.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا پدرش به سمت سرمربیگری تیم تله کابین گنج‌نامه همدان باز می‌گردد؟"، اظهار داشت: فکر نمی کنم این اتفاق بیافتد.

گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: هدفم کسب مدال در المپیک لندن و افتخار آفرینی در این رویداد مهم است و برای رسیدن به این افتخار سخت تلاش خواهم کرد.