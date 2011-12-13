50 هزار نفر در برگزاری انتخابات مجلس در فارس فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی عصر سه شنبه در نشست خبری افزود: در راستای برگزاری هرچه بهتر انتخابات و تسلط عوامل اجرایی، دوره های آموزشی برای این افراد برگزار شده است.

وی با اشاره به تعداد شعب فعلی انتخاباتی در فارس، تصریح کرد: دو هزار و 791 شعبه اخذ رای در فارس مشخص شده که از این تعداد یک هزار و 843 شعبه به صورت ثابت و حدود 948 شعبه نیز به شکل سیار فعال خواهد شد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری فارس اضافه کرد: یک هزار و 427 شعبه در شهرها و یک هزار و 364 شعبه نیز در روستاهای فارس نسبت به اخذ آرای مردم اقدام خواهند کرد.

صادقی یادآور شد: قبل از آغار رسمی انتخابات و به منظور سنجش آمادگی عوامل اجرایی چندین مانور برگزار خواهد شد که تاکنون دو مرحله مانور برای سنجش توان و آمادگی فرماندران و بخشداران استان اجرا شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات نیز گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی در 10 درصد حوزه ها در سراسر کشور انتخابات به صورت کاملا مکانیزه و در مابقی نیز به صورت نیمه مکانیزه برگزار می شود که در استان فارس نیز 10 درصد حوزه ها انتخابات را به صورت 100 درصد مکانیزه برگزار خواهند کرد.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان فارس تصریح کرد: از کاندیداهای نمایندگی مجلس نیز خواستیم تا از ایجاد هرگونه تشنج و بحران در حوزه های انتخاباتی جلوگیری کرده و کمک کنند تا انتخابات با کمترین مشکلات برگزار شود.

صادقی افزود: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت و اقدامی که سلامت و امنیت انتخابات را تهدید کند با مسببان برخورد قانونی خواهد شد.

وی در خصوص برخی اظهار نظرها مبنی بر اعمال تغییرات گسترده در حوزه بخشداریهای استان گفت: سیاست ما در آستانه برگزاری انتخابات با توجه به اهمیت موضوع این بوده است که هر فردی که توانمندی و تجربه کافی در این زمینه داشته در سمت خود تثبیت شده و در بخشداریهایی نیز که فاقد بخشدار بودند نیرو منصوب کردیم.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان فارس اضافه کرد: طی دو ماه گذشته تعداد قابل توجهی از بخشداریهای استان به صورت سرپرستی اداره می شد و از 29 فرمانداری استان نیز 16 فرمانداری فاقد معاون بوده اند.

صادقی افزود: هدف ما تثبیت جایگاه این نیروها تا قبل از آغاز انتخابات بود و تمام بخشدارییهایی که به صورت سرپرستی اداره می شدند بخشداران آنها را مورد سنجش قرار داده و تثبیت جایگاه کردیم.

وی گفت: امروز از مجموع 83 بخشداری استان تنها دو بخشداری وضعیتشان مشخص نیست در حالیکه تا قبل از این تعداد بخشداری هایی که وضعیتشان مشخص نبود 45 بخشداری بود.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان فارس افزود: با توجه به تلاشی که برای فراهم کردن زمینه فعالیت و تبلیغات مساوی و عادلانه برای تمام گروه ها و تفکرات سیاسی صورت می گیرد امیدواریم شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و آرام در استان فارس و سایر نقاط کشور باشیم.