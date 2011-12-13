به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای استقلال و صنعت نفت آبادان از ساعت 16:15 امروز سه شنبه برگزارکننده دیداری از هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور بودند. حواشی این بازی در زیر می آید:

* قبل از شروع بازی حدود 200 نفر از هواداران نفت آبادان در جلوی درب ورودی ورزشگاه منتظر اجازه ورود بودند اما ماموران انتظامی اجازه ورود آنها را از دری که هواداران استقلال وارد می‌شدند، ندانند.

* پس از برد پرگل استقلال مقابل پرسپولیس انتظار می‌رفت هواداران بیشتری برای تماشای بازی این تیم مقابل صنعت نفت آبادان به ورزشگاه آزادی بیایند اما این چنین نشد و کمتر از سه هزار تماشاگر در ورزشگاه حاضر بودند.

* هواداران استقلال با شعار "مظلومی حیا کن، پرسپولیس را رها کن" وی را مورد تشویق قرار می‌دادند.

* "آلبرتو کاستا"، سرمربی جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در بیشتر زمان بازی روی نیمکت نشسته بود و دستیارش از کنار زمین بازیکنان را هدایت می‌کرد.

* حدود 700 نفر از هواداران تیم آبادانی در جایگاه پرسپولیسی‌ها نشسته و پس از دو گلی که نفتی‌ها وارد دروازه استقلال کردند، به شدت بازیکنان این تیم را مورد تشویق قرار دادند.

* حمید فرخ نژاد، هنرپیشه معروف سینما و تلویزیون که آبادانی الاصل است در ورزشگاه حضور داشت و شاهد دیدار همشهری‌های خود با استقلال بود.

* هواداران استقلال بازهم با شعار "سلطان دربی‌ها کیه؟ پرویزخان مظلومیه" سرمربی استقلال را مورد تشویق قرار دادند.

* در زمان ورود بازیکنان دو تیم به زمین عکس مرحوم ناصر حجازی در دست کاپیتان تیم استقلال بود.

* بازیکنان استقلال باوجود شکست مقابل نفت آبادان از سوی هواداران خود بشدت تشویق شدند. این درحالی بود که تماشاگران آبادانی در ورزشگاه آزادی جشن پیروزی برپا کرده بودند.

تیم فوتبال استقلال چهار روز پس از فتح دربی 73 در هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور مغلوب صنعت نفت آبادان شد تا دستیابی به عنوان قهرمانی زودهنگام نیم فصل برای این تیم محقق نشود.