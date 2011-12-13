طرحهای عمرانی و خدماتی پردیس در دهه فجر به بهره برداری می رسند

هادی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداری پردیس در حال حاضر در پی تکمیل طرحهای عمرانی و خدماتی این شهر است تا در دهه فجر و همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به بهره برداری برسند.

وی اظهار داشت: این طرحهای عمرانی و خدماتی شامل احداث جایگاه سوخت سی.ان.جی است که مراحل نهایی تکمیل شدن را سپری می کند.

این مسئول ادامه داد: همچنین مردم شهر پردیس در ایام دهه فجر شاهد بهره برداری از کتابخانه عمومی، سالن ورزشی غیرتوپی و ساختمان فرهنگی و هنری فردوس خواهند بود.

تالار بزرگ همایشهای شهر پردیس در حال ساخت است

وی یادآور شد: تالار بزرگ همایشها و مراسم مختلف شهر پردیس با گنجایش یکهزار نفر در حال ساخت است.

رحمتی افزود: این تالار در ضلع شمالی پارک مشاهیر و جنب میدان امام خمینی(ره) این شهر احداث می ‏شود و در مساحتی بالغ بر شش هزار متر در یک و نیم طبقه و سطح اشغال دو هزار مترمربع دارای 120 واحد خواهد بود.

وی در خصوص شکل ظاهری این تالار بیان داشت: این تالار به صورت فلزی، اتصالات، پیچ و مهره، سقف در قالب دو پوسته با ارتفاع 13متر در پنج طبقه احداث می شود.