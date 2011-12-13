ظرفیت فرهنگی و مذهبی البرز مناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی روز سه شنبه در جمع مدیران و معاونان میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز در استانداری گفت: البرز به واسطه وجود بسیاری از امامزاده‌ها و اماکن مقدسه نظیر امامزاده محمد(ص) با یک هزار و 800 شهید و امامزاده حسن(ع) چهارمین استان مذهبی پس از مشهد قم و شیراز به شمار می‌رود.



وی ادامه داد: این استان از ظرفیت‌های بالایی در بخش گردشگری برخورداراست که باید آنها را مورد شناسایی قرار دارد از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به روستای برغان، کاروانسرای شاه عباسی اشاره کرد.



استاندار در ادامه گفت: وجود جاده چالوس به عنوان چهارمین جاده گردشگری دنیا و قرار گرفتن در مسیر نقل و انتقال 11 استان به پایتخت‌ سرمایه های مهمی در بخش گردشگری هستند که باید بیشترین بهره‌داری را از آنها داشت.



وی در ادامه تصریح کرد: حوزه گردشگری از حوزه های مهم اقتصادی کشور و نیازمند نگاه ویژه است.