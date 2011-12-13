چهار آزمایشگاه آزمون کالیبراسیون در کشور تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون کالیبراسیون در ماه جاری در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.

دوازدهمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون کالیبراسیون با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمنهای تخصصی برگزار شده است.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این زمینه گفت: در این جلسه صدور و تمدید گواهینامه های آزمایشگاه های مربوطه بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025 مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

محمدحسین کلانترمعتمدی ادامه داد: همچنین امر یادشده بر اساس گزارشها و توصیه های تیمهای ارزیابی مرکز انجام شده است.

وی اظهار داشت: به دنبال این امر، در نهایت با صدور گواهینامه برای یک آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه شمول گواهینامه برای سه آزمایشگاه به شرح زیر موافقت شد.

این مسئول گفت: آزمایشگاه زعفران ادمان ( تمدید و افزایش دامنه شمول ) زمینه فعالیت: فیزیک و شیمیایی و میکروبی زعفران، یکی از این آزمایشگاه ها بود.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بیان کرد: آزمایشگاه مهرنگار کاسپین (صدور ) زمینه فعالیت: انواع باطری، از دیگر آزمایشگاه ها در این زمینه بوده است.

کلانترمعتمدی یادآور شد: همچنین آزمایشگاه صنایع انفورماتیک ( تمدید و افزایش دامنه شمول ) زمینه فعالیت: ایمنی،مصرف انرژی، باطری، گیرنده های تلویزیونی، EMC نیز دیگر آزمایشگاه بود.

وی افزود: دیگر آزمایشگاه نیز، آزمایشگاه زنیط( تمدید ) زمینه فعالیت: روان کننده ها، گریس، مایعات خنک کننده موتور بوده است.