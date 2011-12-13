مجلس هشتم نقاط اسف باری دارد/ برخی نمایندگان به دنبال منافع شخصی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پهلوان دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان عصر امروز در نشست تحولات پیش روی جنبش دانشجویی که در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد، با تأکید بر اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فضای حاکم بر جنبش دانشجویی در دستان گروه های کمونیست و مارکسیست بود، گفت: با تلاش ها و نهضت انقلابی امام خمینی (ره) در سال های منتهی به انقلاب اسلامی فضای انقلابی در دانشگاه ها حاکم شد.

وی همچنین تأکید کرد که در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دوران سازندگی دانشجویان خدمت بسیاری به انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف انجام دادند.

پهلوان با تأکید بر اینکه در دوران سازندگی جنبش اجتماعی با رکود مواجه بود، گفت: بعد از اتفاق دوم خرداد 76 و تحولات بعد از آن جنبش دانشجویی توانست تأثیرگذاری بسیاری داشته باشد و همه مردم صدای آن را می شنیدند اما اتفاقاتی مانند کوی دانشگاه جنبش دانشجویی را دلسرد کرد.

دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با تأکید بر اینکه متأسفانه بخشی از جنبش دانشجویی در اصلاحات به سهم خواهی مبتلا شد، گفت: در آن دوران شاهد بودیم که برخی فعالان دانشجویی از سوی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به مجلس راه یافتند که نتیجه آن منجر به سیاست زدگی و وابستگی جنبش دانشجویی به احزاب شد.

وی با بیان اینکه در اواخر دوران اصلاحات صدای عدالت خواهی از سوی جنبش دانشجویی بلند که آرمان ها را طلب می کرد، گفت: بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم، شاهد بودیم که فضای دانشگاه ها در موضوع عدالت خواهی کمی بازتر شد و تشکل ها توانستند با ازادی عمل بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

به گزارش مهر بعد از سخنرانی پهلوان نشست پرسش و پاسخ با حضور دانشجویان برگزار شد.

پهلوان در پاسخ به سوالی در خصوص تجمع اخیر دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس و ورود دانشجویان به سفارت این کشور گفت: تجمع مقابل سفارت انگلیس بر اساس مجمع هماهنگی تشکل های دانشجویی بود و به هیچ وجه ورود به سفارت انگلیس توسط تشکل های دانشجویی تصمیم گرفته نشده بود.

وی همچنین در خصوص موضع اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نسبت به جریان انحرافی در دولت گفت: اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به هیچ وجه خطاهای دولت را نپذیرفت و لذا اولین گروهی بود که در خصوص انحرافات درون دولت هشدار داد و هیچ گاه از حرکات غلط حمایت نکرده است.

دبیرجامعه اسلامی دانشجویان همچنین به برگزاری انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و گفت: در مورد انتخابات مجلس نهم، مهم این است که افرادی به مجلس راه پیدا کنند که مانند برخی نمایندگان مجلس هشتم به دنبال منافع شخصی نباشند، متأسفانه مجلس هشتم با وجود برخی اقدامات خوب، نقاط تاریک اسف باری به همراه خود دارد و برخی از نمایندگان آن به دنبال منافع شخصی بودند.