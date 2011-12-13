به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "سیف الاسلام قذافی" در اولین بازجویی غیر رسمی خود از تماس اعضای سیا با وی برای ترتیب دادن کودتا علیه پدرش سخن گفت.

وی افزود: در روز ششم شورشهای بنغازی با من تماس گرفته شد و از من خواسته شد پدرم را برکنار کنم که غیر ممکن بودن این موضوع را به آمریکایی ها فهماندم.

سیف الاسلام بیان کرد: به آمریکایی ها گفتم که اولا سیستم اطلاعاتی پدرم قوی است و جدای از آن تا زمانی که پدرم در قید حیات است جای وی را نمی گیرم، زیرا نبودش سبب هرج و مرج می شود.

وی با بیان اینکه همه جزئیات این تماسها را با پدرش در میان گذاشت بود به واکنش معمر قذافی در این باره اشاره دقیقی نکرد.

سیف الاسلام با اشاره تماس خود با معمر قذافی چند ساعت قبل از مرگش افزود: به پدرم تضمین هایی درباره خروج امن داده شده بود اما در نهایت وی را ترور کردند.

وی درباره حسابهای خانوادگی قذافیون بیان کرد: آنچه درباره ثروت صدها میلیارد دلاری خانواده ما گفته می شود صحت ندارد زیرا همه ثروت ما از 24 میلیارد دلار فراتر نمی رود.

شایان ذکر است که چندی پیش سیف الاسلام قذافی در جنوب لیبی به دست انقلابیون الزنتان دستگیر شد.