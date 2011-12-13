فرهنگ نامگذاری نیازمند تحولی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی ظهر سه شنبه در همایش فرهنگ نام و نام گزینی برای نوزادان اظهار داشت: در آیات و روایات تأکید زیادی بر انتخاب نام نیکو از طرف والدین برای فرزندان شده است.

وی با بیان حدیثی مبنی بر اینکه "در روز قیامت شما را با نامتان در دنیا خطاب می کنند" گفت: در اسلام و روایات تأکید زیادی به انتخاب نام نیکو از طرف والدین برای فرزندان شده و این موضوع به حدی حائز اهمیت است که این امر حق فرزندان بر والدین قرار داده است.

سیفی با اشاره به اینکه باید از نامهایی استفاده کرد که پرمعنی، شخصیت بخش و نشان دهنده تفکر انسانی است، عنوان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی تفکر مردم به این سمت هدایت شده که بیشتراز اسامی ائمه اطهار (ع)که از بهترین اسامی است یا نامهایی که با فرهنگ ایرانی و اسلامی تناسب داشته باشد استفاده کنند.

وی عنوان کرد: گرچه بیشتر مردم اکنون از انتخاب نامهای غربی و سخیف دوری می کنند اما لازم است این امر در محافل دینی، رسانه ها و مکانهای عمومی هر چه بیشتر تقویت شود.

امام جمعه شاهدیه نیز در این مراسم اظهار داشت: در قدیم روند انتخاب نام و نام خانوادگی تحت تأثیر مناطق جغرافیائی و موقعیت محلی، شغل و پیشه فرد، ایام هفته و سال و اسامی قهرمانان ملی بوده است.

حجت الاسلام علی اکبر بشکانی افزود: اهمیت نامگذاری کودکان تا این اندازه است که سفارش ائمه معصومین (ع) به این است که اولاد خود را قبل از تولد نامگذاری کنید.

مدیرکل ثبت احوال استان نیز گفت: یزد از جمله استانهایی است که اسامی مذهبی همچنان در صدر نامهای انتخابی والدین است.

سیدمحمد طباطبایی بر تقویت فرهنگ نامگذاری در میان خانواده ها به ویژه زوجهای جوان تاکید کرد.