نصب دوربین در بازداشتگاههای کلانتری

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی بازداشتگاههای کلانتری ها استاندارد شده است و نکات امنیتی و بهداشتی در این اماکن رعایت می شود. ضمن اینکه تمامی بازداشتگاهها به دوربین مجهز شده و از سوی ماموران کنترل می شود.

وی با اعلام اینکه اواراق و ابلاغهای قضایی به صورت دستی انجام می شود گفت: تا کنون ابلاغ الکترونیکی را آغاز نکرده ایم و به زودی ابلاغها الکترونیکی می شود.

رئیس پلیس پیشگیری از مصالحه 65 درصد پرونده ها در کلانتری ها خبر داد و افزود: در آبانماه امسال دو هزار و 248 پرونده با تلاش مشاوران و مددکاران اجتماعی به صلح و سازش انجامید. در این میان 726 پرونده مربوط به مسائل و اختلافات خانوادگی بود.

