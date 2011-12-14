  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۸:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نصب دوربین در بازداشتگاههای کلانتری

نصب دوربین در بازداشتگاههای کلانتری

رئیس پلیس پیشگیری تهران از تجهیز تمامی بازداشتگاههای کلانتریهای تهران به دوربین خبر داد.

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی بازداشتگاههای کلانتری ها استاندارد شده است و نکات امنیتی و بهداشتی در این اماکن رعایت می شود. ضمن اینکه تمامی بازداشتگاهها به دوربین مجهز شده و از سوی ماموران کنترل می شود.

وی با اعلام اینکه اواراق و ابلاغهای قضایی به صورت دستی انجام می شود گفت: تا کنون ابلاغ الکترونیکی را آغاز نکرده ایم و به زودی ابلاغها الکترونیکی می شود.

رئیس پلیس پیشگیری از مصالحه 65 درصد پرونده ها در کلانتری ها خبر داد و افزود: در آبانماه امسال دو هزار و 248 پرونده با تلاش مشاوران و مددکاران اجتماعی به صلح و سازش انجامید. در این میان 726 پرونده مربوط به مسائل و اختلافات خانوادگی بود.
 

کد مطلب 1482898

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها