در مذاكرات با اروپا زمان براي ما عنصر بسيار تعيين كننده و مهمي است //اگر در دوره معقولي به نتيجه نرسيم بايدغني سازي را از سر بگيريم// دلسوزان نظام اجازه ندهند كه پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران وارد جريان رقابتهاي انتخاباتي ، گروهي و جناحي شود

كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهردر خصوص مذاكرات ايران و اروپا گفت : مذاكرات ما با اروپاييها از قبل قرار بود در قالب سه كميته اقتصادي ، كميته سياسي- امنيتي و كميته چرخه سوخت انجام شود كه در همين راستا كميته اقتصادي هم مذاكرات خود را با اروپاييها آغاز كرد و ما اميدواريم كه اين مذاكرات به سر انجام مذاكرات انتقادي و سازنده كه در گذشته با اروپاييها صورت گرفت مبتلا نشود و اين گفتگوها ، گفتگوهاي موفقي باشد.

مخبر كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس گفت : طرف ايراني نبايد اين حس را داشته باشد كه اروپاييها درصدد اتلاف وقت هستند چون اگرما احساس كنيم كه اروپاييها چنين سياستي را دنبال مي كنند تا گفتگوها راباهدف اتلاف وقت استمرار بخشند طبعا ما مختار هستيم كه غني سازي را انجام دهيم اگر ما در يك دوره معقول به نتيجه نرسيم طبعا ايران بايد غني سازي را از سر بگيرد و برنامه هاي هسته اي خود را انجام دهد . گفتگوهاي ما بايد منضبط و در قالب زمان باشد چون زمان براي ما عنصر بسيار تعيين كننده و مهمي است .

جلالي درخصوص بي اهميت جلوه دادن دعوت ايران به چرخه سوخت ازسوي برخي افراد گفت : دعوت از ايران براي عضويت در گروه چرخه سوخت به دلايلي مختلفي داراي اهميت است اگر چه برخيها مطرح مي كنند كه اين گروه چرخه سوخت تصميم گيرنده نيست اما اين گروه تصميم ساز است و نظرات كارشناسي اين گروه مي توان يك مبنا باشد و با توجه به در پيش رو بودن اجلاس 2005 در خصوص بازنگري در معاهده ، طبعا تصميمات گروه چرخه سوخت مي تواند مهم و به نوعي به عنوان مبناي عمل مورد توجه قرار گيرد.

مخبر كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي با اشاره به سخنان بوش رييس جمهور آمريكا درسال گذشته درباره عضويت كشور ها در گروه چرخه سوخت و ممانعت از عضويت ايران در اين گروه از سوي آمريكا و اروپا گفت : در سال گذشته وقتي از محمد البرادعي دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي سئوال شد چرا ايران به چرخه سوخت دعوت نمي شود ؟ پاسخ اين بود كه اروپاييها و آمريكاييها فشار مي آورند كه جمهوري اسلامي ايران عضو اين گروه نشود .

وي افزود : بايد از دوستان عزيزي كه مي گويند كه عضويت ما در گروه چرخه سوخت اهميت ندارد اين سئوال را پرسيد كه چرا تا به حال ما به اين گروه دعوت نشديم ولي امروز پس ازموافقنامه پاريس اين دعوت صورت مي گيرد لذا دعوت از ايران نشانگر اين است كه بودن در چرخه سوخت داراي اهميت است.

جلالي با تاكيد بر اينكه دلسوزان نظام اجازه ندهند كه پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران وارد جريان رقابتهاي انتخاباتي ، گروهي و جناحي شود اظهار داشت : ما در آستانه رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري هستيم و دلسوزان نظام نبايد اجازه دهند كه پرونده هسته اي ايران وارد جريان رقابتهاي انتخاباتي ، جناحي و گروهي شود زيرا امروزما دروضعيت بسيار حساسي به لحاظ پرونده هسته اي قرار داريم البته بايد رفتاركساني كه امروز مذاكره مي كنند و يا در خصوص پرونده هسته اي ايران مشغول به كارند حتما مورد نقادي قرار گيرد اما نقادي ما به گونه اي منصفانه باشد و از آن بوي انتقام گيري استشمام نشود و احساس نشود كه ما به نوعي مي خواهيم با پرونده هسته اي رقابتهاي انتخاباتي خود را شكل و سامان دهيم اين مسئله بسيار خطرناك است و ما اگر صحبت و يا گفتگويي انجام مي دهيم در خصوص كليت نظام است .



مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيدكرد : امروز تلاش همه تريبونها و دشمنان نظام اين است تا جمهوري اسلامي ايران را ناكارآمد جلوه دهند و متاسفانه ما در رقابتهاي سياسي خود تلاش مي كنيم كه همين هدف دشمنان را اثبات كنيم بهر حال اداره هر بخشي از اين كشور در دست يك جناح ، يا فرد و يا گروهي است و اگر تلاش مي شود تا در رقابتهاي سياسي عدم موفقيت گروهها را نشان دهند سرجمع اين مسائل به معنا ي ناكارآمدي سيستم جمهوري اسلامي ايران است به دليل اينكه ايران و مسئولين آن كساني نيستند جز همين افرادي كه امروز مسئوليتها را در دست دارند و كارها را انجام مي دهند.

جلالي با اشاره به اينكه در رقابتهاي سياسي بايد مراقب باشيم گفت : همه كساني كه در انتخابات رياست جمهوري كانديدا هستند سرمايه هاي كشورند و هيچ كسي نبايد اينها را تخريب كند و فضا را مشحوه و آلوده نمايد .