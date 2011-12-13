تشکل های دانشجویی مخالف ورود به سفارت انگلیس بودند/ نباید در پازل دشمن بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت عصر امروز در نشست تحولات پیش روی جنبش دانشجویی که در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد، با تأکید بر اینکه جنبش دانشجویی قبل و بعد از انقلاب در تشکل های دانشجویی خلاصه نمی شود، گفت: معتقدم هر دانشجویی می تواند جریان سازی و بخشی از جنبش دانشجویی را نمایندگی کند، در عین حال معتقدم تشکل های دانشجویی نوک پیکان جنبش دانشجویی محسوب می شود.

امیریان همچنین به رویکرد استکبار ستیزی دانشجویان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر استکبار ستیزی دانشجویان روز به روز بالغ تر و در رویکردهای مختلف خود را نشان داده است.

وی همچنین به روند مبارزه با استبداد داخلی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مبارزه با استبداد داخلی، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تفاوت دارد، چرا که نظام اسلامی توانست مردم سالاری دینی را به ارمغان بیاورد، لذا هنگامیکه که در کشور استبداد داخلی وجود ندارد، رویکرد جنبش دانشجویی، نقد قوای سه گانه برای اصلاح امور و نه تضعیف است.

وی با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی به دنبال ثروت و قدرت، باندبازی و سیاست زدگی نیست، گفت: جنبش دانشجویی در راستای احقاق حقوق ملت ایران هرگاه کم کاری دستگاهی را مشاهده کند، با آن برخورد می کند.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه جنبش دانشجویی باید مراقبت داشته باشد که هیچ گاه در پازل دشمن بازی نکند، گفت: باید در موضع گیری های خود مراقب باشیم که خواسته های دشمن را اجرا نکنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأثیر گذاری جنبش دانشجویی در دهه هفتاد را بیشتر از دهه هشتاد دانست و گفت: معتقدم جنبش دانشجویی دهه هفتاد پیاده نظام احزاب نبود، بلکه آن قدر تأثیرگذار بود که توانست دوم خرداد 76 را رقم بزند و یک دولت را بر سر کار بیاورد.

وی با تأکید بر اینکه انحراف در بخشی از جنبش دانشجویی دهه هفتاد را نباید به پای همه ظرفیت های آن دوران بریزیم، گفت: متأسفانه بخشی از جنبش دانشجویی در اواخر اصلاحات دچار زد و بندهای سیاسی با دولت شد.

امیریان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که در حال حاضر جنبش دانشجویی به معنای عام و انتظاری که از آن به سراغ می رود، وجود ندارد و نمی تواند در مسائل مهم کشور نقش آفرین باشد.

وی با اشاره به اینکه فضای چند صدایی در دانشگاه ها به این معنی نیست که برخی تشکل ها اپوزوسیون نظام اسلامی باشند، گفت: یکی از دلایل رخوت کنونی در دانشگاه ها افراطی گری و تندروی بخشی از جنبش دانشجویی است، البته کج سلیقگی برخی از مسئولان دانشگاه ها در این مسئله بسیار موثر بوده است.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در بخش دیگری از سخنان خود به تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس اشاره کرد و گفت: تجمع مقابل سفارت انگلیس مورد تأیید مجمع هماهنگی تشکل های دانشجویی که با هماهنگی اتحادیه های دانشجویی برگزار می شود، بود. اما به هیچ وجه تشکل ها موافق ورود به سفارت انگلیس نبودند.

وی با تأکید بر اینکه ورود عده ای دانشجویان به سفارت انگلیس حرکتی خودجوش و بر خلاف خواست اتحادیه های دانشجویی بود، گفت: این حرکت به هیچ وجه از سوی دستگاه های حاکمیتی برنامه ریزی نشده بود.

امیریان با تأکید بر اینکه معتقد بودیم اقدام مجلس برای تنبیه انگلیس کافی بود، گفت: انگلیس با اقدامات اخیر خود در افکار عمومی ملت ایران و کشورهای منطقه و جهان محاکمه شده بود و بهترین تنبیه برای این کشور مطرود بودن در دیدگاه جهانیان است.