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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

فنی و حرفه ای البرز و شهرداری کرج تفاهمنامه همکاری منعقد کردند

فنی و حرفه ای البرز و شهرداری کرج تفاهمنامه همکاری منعقد کردند

کرج - خبرگزاری مهر: در راستای گسترش همکاری ها، تفاهمنامه همکاری میان فنی و حرفه ای استان البرز و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج منعقد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اشاعه فرهنگ حفظ محیط زیست شهری، تفاهمنامه ای میان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج منعقد شد.

ارتقای دانش و آگاهی عموم شهروندان و ایجاد زمینه های لازم جهت حضور فعال عموم شهروندان در فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه بوده است.

بر اساس این تفاهمنامه، آموزش مهارتهای کشاورزی مورد نیاز بازار کار در محل فرهنگسرای طبیعت شهرداری کرج برای علاقمندان به اجرا در خواهد آمد.

این امر بر اساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و با نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز برای علاقمندان به اجرا در خواهد آمد.

پس از برگزاری آزمون توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز، افرادی که که موفق به قبولی در آزمون مربوطه شوند، گواهینامه مهارت اهدا می شود.

 

   
 

کد مطلب 1482914

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