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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۰

حسینی:

نرخ متخصصین حرفه ای در حوزه پژوهش کشور پایین است

نرخ متخصصین حرفه ای در حوزه پژوهش کشور پایین است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران گفت: نرخ متخصصین حرفه ای کشور در حوزه پژوهش بسیار پایین است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خداداد حسینی ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک افزود: پایین بودن نرخ متخصصین حرفه ای کشور امروز به یک چالش اساسی در حوزه پژوهش تبدیل شده است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه مسئولین کشوری به حوزه پژوهش و نقش آن در پیشرفت کشور بیان داشت: باید با ارتقا سطح نوآوری ها در برابر نیازها، جلوگیری از افراط و تفریط ها در سیاستهای حمایتی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و تلاش در راستای رشد توسعه کمی و کیفی پارک های علم و فناوری چالشهای پیش روی حوزه پژوهش در کشور را از بین برد.

رئیس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران در ادامه با تاکید بر ضرورت کاربردی کردن پژوهش ها در کشور بیان داشت: یک پژوهش کارآمد باید با شناسایی نیازهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی راهکارهای اساسی برای رفع این نیازها ارائه دهد.

حسینی گفت: ایجاد بسترهای لازم برای تحلیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، تربیتی و آموزشی در کنار کشف و تولید دانش جدید از ویژگی های یک پژوهش خوب است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نقش دانشگاه ها در تقویت حوزه پژوهش بیان داشت: حمایت مدیریت عالی در تشویق و ایجاد فضای رقابتی سالم و سازنده علمی، جذب، نگهداری و ارتقاء نیروهای توانمند علمی و مجرب، تسهیل و تسریع در همکاریها و تعاملات بین موسسه ای مراکز علمی و پژوهشی باید در دراستای تقویت حوزه پژوهش توسط دانشگاه ها مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران افزود: دانشگاه ها باید با ایجاد تمهیدات لازم در هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای آموزش و پژوهش و خدمات مشاوره، تاکید بر ایجاد ساز و کارهای منعطف و متنوع تولید، انتشار و تبادل اطلاعات و دانش و بستر سازی و ایجاد ساختارهای حمایتی در محیطهای دانشگاهی حوزه پژوهش را تقویت کنند.

کد مطلب 1482917

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