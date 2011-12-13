برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب و عفاف در دانشگاه آزاد قدس

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدا این نشست که بعد از ظهر سه شنبه تعدادی از دانشجویان نظرات خود را پیرامون مسئله پوشش ابراز کردند و در این باره گفت: انسان از هر چیزی که منع شود نسبت به آن حریص تر شده و واکنش نشان می دهد که باید در این زمینه جوانان را از لحاظ انتخاب پوشش و روابط آزاد گذاشته تا خودشان تصمیم برای رفتار خود داشته باشند.

زینب برخورداری در جواب دانشجویان و پیرو مسائل یاد شده گفت: شبهه به معنی آوردن یک (چرا) بر سر هرچیزی است، یعنی سئوال اما مشکل اصلی جواب است، وقتی همه فقط سئوال و انتقاد می کنند باید جوابی قانع کننده نیز دریافت کنند و باتوجه به اینکه درشریط کنونی بیماری های مقاربتی، افزایش بارداری های ناخواسته و فرزندان نامشروع، کاهش ازدواج و تشکیل خانواده، افزایش طلاق و خیانت زوج ها و مشکلات رفتاری نتایج انتخاب آزاد است که باید بیشتر برروی آن اندیشید.

وی عنوان کرد: در اثنای جهانی شدن بسیاری از تفکرات ما متاثر از غرب شکل می گیرد، غربی ها پیش از دوره رنسانس در سایه تعالیم مسیحیت بسیار عفیف بودند و زنان با تقلید از تصاویر و مجسمه های محجبه حضرت مریم پوشیده بودند اما به دلیل علم ستیزی کلیساها، نگرش منفی مسیحیت به امر ازدواج که آن را نکوهیده می دانست و نگاه تحقیر آمیز به زن، پایه های مسیحیت سست شد و سپس از بروز مکاتب فکری ظهور مکاتب روانشناختی نوین که همه مشکلات را به دلیل عقده ای شدن افراد می دانند غربی ها وارد دوره ای شدند که در آنها آزادی جنسی، نفی دین و ماوراءالطبیعه، اصالت سود آوری و لذت مطرح بود.

برخورداری با اشاره به آمارها به دست آمده از وضعت جوامعی که در آن محدودیتی در انتخاب نبود، بیان کرد: دانشمندان افت تحصیلی، فشار روانی و تنوع جرائم را از نتایج آزادی جنسی در آمریکا می دانند.

وی ادامه داد: بنابراین به دنبال پیدا کردن راه حل آن در ابتدا آموزش مهارتهای جنسی را پیشنهاد کردند و پس از ناکارآمدی آن راه حل به خویشتنداری جنسی روی آوردند وسپس شعار خود را خویشتنداری تا هنگام ازدواج قرار دادند و اقدام به برگزاری جلسات و تشکیل گروهایی کردند.

وی ادامه داد: آنان در بررسی میزان کارآرایی طرح متوجه شدند که 80 درصد افراد موفق نبوده اند در نتیجه آموزش مهارتهای جنسی را مطرح کردند.

این کارشناس افزود: در حقیقت دستورالعمل اجرایی به آنان دادند که از جمله مهمترین روشهای آن موارد زیر را می توان نام برد، تصمیم بر رعایت خویشتنداری و باور به اینکه به نفع شماست، تو در قبال بدنت مسئول هستی، گذراندن وقت با کسانی که هم رای شما هستند، طوری لباس بپوش که مطمئن باشی چیزی را به نمایش نمی گذاری، از انجام کارهایی که باعث تحریک جنسی می شود (فیلم- موزیک - نمایش) خودداری کنید، یک زن و یک مرد با هم در یک جا تنها نباشند و پوشیده باشید چون با مشکل مواجه می شوید.

دکتر برخورداری در پایان و در پاسخ به سئوال دانشجویانی که در ابتدای جلسه معتقد بودند با برداشتن حریمها و کنترل ها در جامعه همه چیز به مرور زمان عادی می شود، گفت: مسائل جنسی نه تنها عادی نمی شود بلکه به دلیل عدم اقناع فردی دچار تنوع طلبی و همراه با زیاده خواهی که نتایج جبران ناپذیری خواهد داشت.