جامعه جهانی از صهیونیستها جانبداری نکند/ آشتی ملی حسن نیت می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "اسماعیل هنیه" گفت: اجرای توافقنامه آشتی ملی نیاز به حسن نیت دارد.
وی افزود: موضوع بازداشت شدگان سیاسی در کرانه باختری روند آشتی ملی را با مشکل روبرو کرده است و به جای اظهار نظر باید حسن نیت وجود داشته باشد.
هنیه در واکنش به بسته شدن پل "باب المغاربه" منتهی به مسجد الاقصی گفت: این اقدام نشانه عناد ورزی صهیونیستها و تلاش آنها برای یهودی سازی بیت المقدس است.
نخست وزیر منتخب فلسطین بیان کرد: ما در برابر این اقدامات کوتاه نمی آییم و ملت فلسطین می تواند از هویت مسجد الاقصی و بیت المقدس حمایت کند.
وی از جامعه جهانی خواست که از سیاست جانبدارانه خود از رژیم صهیونیستی دست بردارند و از تشکیل کشور مستقل فلسطین در تمام خاک فلسطین به پایتختی بیت المقدس و به رسمیت شناختن حق بازگشت آوارگان حمایت کنند.
شایان ذکر است که شمار زیادی از اعضای حماس در کرانه باختری در بازداشت دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان به سر می برند.
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