مدرسه بهترین مکان برای ترویج فرهنگ پژوهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در مراسم نواختن زنگ پژوهش که در آستانه هفته پژوهش در دبیرستان پسرانه آزادگان شیخ آباد نواخته شد، طی سخنانی با اشاره به جایگاه رفیع علم و دانش در اسلام گفت: اهمیت علم و دانش و پژوهش در آیات و روایات فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است.



وی نامگذاری هفته‌ای تحت عنوان هفته پژوهش را فرصت مناسبی برای همگانی کردن موضوع مهم و کلیدی پژوهش و بیان نقش و اهمیت آن در پیشرفت و توسعه جامعه دانست و از تلاش و زحمات دست اندرکاران برگزاری برنامه های این هفته و نیز سایر تلاش گران عرصه علم و پژوهش قدردانی کرد.



استاندار قم از عقل و خرد به عنوان وجه تمایز انسان با سایر موجودات و مهم ترین ابزار تحقیق و پژوهش نام برد و تصریح کرد: عقل و اندیشه با ارزش ترین نعمتی است که خداوند متعال به انسان عطا کرده و به کمک این نعمت اسرار و حقایق ناشناخته بیشماری در جهان کشف شده است.



حجت الاسلام موسی پور با بیان این که علم جویی و عطش یادگیری و تدبر نیاز فطری و ذاتی بشری است ادامه داد: این مسأله لزوم توجه به فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی و بالندگی استعدادها را لازم و ضروری کرده است.



وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و توجه به اجرای فعالیت‌های پژوهش محور در مدارس تصریح کرد: مدرسه بهترین مکان برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش محسوب شده و باید برای تحقق این مهم اهتمام جدی از جانب دست اندرکاران امر صورت گیرد.



توجه به سند تحول بنیادین در نظام آموزش کشور



استاندار قم با اشاره به رونمایی از سند تحول بنیادین در نظام آموزش کشور، تدوین این سند را ازجمله نیازهای ضروری در این حوزه برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با اجرا و پیاده کردن کامل نظام مبتنی بر سند مذکور، اشکالات و ضعف های حاکم بر نظام آموزش فعلی برطرف و زمینه پرورش و ظهور و بروز ایده‌ها و استعدادهای خلاق فراهم شود.



حجت الاسلام موسی پور اضافه کرد: اگر خواهان جامعه‌ای متحول و توسعه یافته در همه ابعاد و عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی هستیم باید تحقیق و پژوهش بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به پیشرفت و جهش خیره کننده علمی کشور در سال های اخیر، تصریح کرد: این موفقیت ارزشمند مرهون نگاه و توجه ویژه به علم و دانش و ایجاد زمینه های بالفعل کردن استعدادهای خلاق و شکوفا است.



استاندار قم به نقش خطیر آموزش و پرورش در شکل گیری و سرعت دادن به روند توسعه و پیشرفت علمی کشور اشاره و خطاب به دانش آموزان و فرهنگیان تاکید کرد: شما فصولی از تاریخ را می سازید که موجب تحول آینده جهان شده و آیندگان به آن افتخار خواهند کرد.



تاسیس اولین مرکز رشد علوم انسانی کشور در قم



حجت الاسلام موسی پور اقدامات انجام گرفته در زمینه توسعه فعالیت‌های علمی پژوهشی در استان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: علیرغم اقدامات و کارهای خوبی که انجام گرفته اما با توجه به جایگاه قم انتظار فراتر از این ها بوده و باید گام‌های جدی تری برای توسعه فعالیت‌های علمی و کابردی کردن پژوهش‌ها برداشته شود.



استاندار قم در پایان با اشاره به برنامه‌های راهبردی پژوهش استان، از تاسیس اولین مرکز رشد علوم انسانی کشور در قم خبر داد و گفت: این مساله در وزارت علوم مورد موافقت قرار گرفته و بزودی این مرکز رسماً کار خود را آغاز خواهد کرد.