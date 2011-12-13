دو مجروح در حادثه واژگونی خودرو در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تماس تلفنی با سامانه 125 مبنی بر واژگونی خودرو و محبوس شدن دو سرنشین وسیله نقلیه، نیروهای نجات ایستگاه 8 به آدرس زیرگذر میدان استاندارد به سمت چهار راه مصباح اعزام شدند.

نیروهای عملیاتی با حضور در محل حادثه مشاهده کردند که بنا بر دلایلی کنترل یک دستگاه پراید از عهده راننده خارج و منجر به واژگونی خودرو شده است.



بنا براین گزارش نیروهای عملیاتی با ایمن کردن محل حادثه، نسبت به آزاد سازی مجروحین ( یک زن یک مرد) اقدام کرده و پس از 20 دقیقه عملیات موفق به امر فوق شدند.



در ادامه مصدومان جهت مداوا به عوامل اورژانس انتقال و پس از تنظیم صورت جلسه و هماهنگی با ستاد فرماندهی نیروها به ایستگاه مربوطه مراجعت کردند.