۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

هفدهمین نمایشگاه الکامپ به کار خود پایان داد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیکی تهران پس از 5 روز برگزاری عصر امروز سه شنبه و با حضور برخی مسئولان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات کشور در حالی هفدهمین دوره برپایی خود را به اتمام رساند که بیش از 600 شرکت داخلی و خارجی در مدت 5 روز آخرین دستاوردهای خود را در زمینه الکترونیک ، سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و تجارت الکترونیک و صنایع وابسته در معرض دید عموم قرار دادند.

در مراسم اختتامیه ایران الکامپ 2011 ، علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، سید محمدصادق مفتح معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، احمد بزرگیان معاونت توسعه و منابع انسانی رئیس جمهور، سردار رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور و بهروز مینایی رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حضور داشتند.
 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیکی از 18 تا 22 آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برپا بود.
