به گزارش خبرنگار مهر، میر سعید ولیعهدی بعد از ظهر سه شنبه در شورای آرد و نان که در سالن جلسات فرمانداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر کانونهای شیوع بیماری سن گندم در مزارع کشاورزی کرج کنترل شده است و درصد وجود بیماری سن گندم در مزارع کشاورزی به زیر یک درصد رسیده است.

وی گفت: سطح زیر کشت گندم در شهر کرج در سال جاری دو هزار و 164 هکتار و تولید آن 9 هزار 784 تن بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی کرج یادآور شد: در سال جاری حداکثر برداشت محصول در هکتار 10 و هفت دهم تن بوده است که نسبت به گذشته رکورد خوبی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه اکیپ مراقبتی برای کنترل بیماری سن گندم در سطح شهرستان مستقر هستند و هم اکنون نیز این بیماری افزایش و یا شیوعی نداشته است.

افت ریزش گندم کرج 20 درصد است

ولیعهدی با اشاره به اینکه افت ریزش گندم کرج بین 15 تا 20 درصد است، اضافه کرد: افت ریزش گندم در مزارع را باید به حداقل برسانیم و علت این امر به کارگیری کمباین هایی است که فاقد سنسور هستند بنابراین با نصب این سنسورها بر روی کمباین ها افت ریزش گندم به پنج درصد خواهد رسید.

مدیر جهاد کشاورزی کرج افزود: با توجه به بارش های متوالی و طولانی در فصل آبان ماه سال جاری که 188 میلی متر برآورد شد و در 40 سال اخیر در کرج بی سابقه بوده است، عملیات گشت گندم کاران را تعویق انداخت.