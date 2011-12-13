فرزندان شهدا و ایثارگران وارثان اصلی نظام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی موسی خانی در همایش تجلیل از فرزندان شاهد و ایثارگر دانشگاه در سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به وضعیت امروز جامعه خطاب به فرزندان شهدا و ایثارگران اظهارداشت: شما وارثین نظام هستید و در شرایطی که شاهد الگو گرفتن کشورهای اسلامی از انقلاب هستیم وظیفه شما سنگین و خطیر است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین افزود: دنیا امروز با سرمشق قرار دادن ایران و تکیه بر باورهای دینی حرکت های خوبی علیه ظلم و حاکمان ستمگر آغاز کرده و در حال حاضر رسالت شما در همه ابعاد فرهنگی، اجرایی و علمی بیش از زمان های گذشته است تا بتوانیم توانمندی الگو شدن خود را ثابت کنیم.
وی افزود: در این بین نقش دانشگاهیان، جوانان و شما فرزندان شاهد و ایثارگر بیش از گذشته شده و این راه با کمک شما تداعی و تجلی پیدا می کند چرا که نمودهای ارزش هایی که شهیدان مان به دنبالش بوده اند را تحقق می بخشید.
موسی خانی تصریح کرد: امروز باید احساس مسئولیت بیشتری کنیم و کمبودهایی که دشمنان انقلاب برای ما رقم زده اند را با تلاش بیشتر رفع کنیم و در این مسیر شما فرزندان شاهد و ایثارگر به عنوان مدیران آینده نظام می توانید با جهاد علمی و فرهنگی آنچه لیاقت نام ایران اسلامی است را محقق کنید.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین یادآورشد: ماموریت دیگر فرزندان شهدا فعالیت های فرهنگی است تا در برابر تهاجم فرهنگی غرب بتوانیم سپر حفاظتی مناسبی را در این عرصه ایجاد کنیم و با آگاهی بخشی به نسل جوان و اقشار مختلف مردم ضمن تثبیت پایداری نظام نگذاریم به کشور آسیب وارد شود.
موسی خانی واگذاری مدیریتها و پستها به افراد شایسته و فرزندان شاهد و ایثارگر را کاری مهم در تثبیت نظام دانست و اظهارداشت: اگر نسل مومن، متعهد، دلسوز و شایسته نظام که تجلی آن فرزندان شاهد و ایثارگر هستند بدرستی ساخته شوند و با ارائه توانمندی و شایستگی به پست ها و مستندهای مهم نظام برسند به اهداف انقلاب می رسیم.
وی گفت: برای ما تکلیف جدی است که رهنمودهای مقام معظم رهبری را در مقابله با تهاجم فرهنگی محقق کنیم.
موسی خانی در ادامه به فعالیت ها و برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برای رفاه حال بیشتر دانشجویان فرزند شاهد و ایثارگر اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با تعامل و همکاری استادان، معاونت ها، کانون ها، کارکنان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و فرزندان شهدا و ایثارگر نسبت به جریان سازی فرهنگی اقدام کرده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نصب المان یادبود شهدای گمنام با تدفین چند شهید گمنام در این دانشگاه با هدف توسعه فضای معنوی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در آینده ای نزدیک صورت می گیرد.
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