۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

تاکی به مهر خبر داد:

خانه صنعت و معدن شهرضا دریافت تسهیلات از بانکها را پیگیری می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس خانه صنعت و معدن شهرضا گفت: خانه صنعت و معدن شهرضا دریافت تسهیلات از بانکها برای تولیدکنندگان و صنعتگران را پیگیری می‌کند و تاکنون رایزنیهایی در این مورد صورت گرفته است.

مسعود تاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجمن صنایع همگن تولید مفتول در این شهرستان به منظور ساماندهی به واحدهای تولیدی در این شهرستان، افزود: انجمن صنایع همگن تولید مفتول زیر نظر خانه صنعت و معدن شهرستان شهرضا ایجاد شده است.

وی در ادامه به تخصیص سوخت به واحدهای صنعتی ومعدنی اشاره کرد و گفت: امور مربوط به سوخت صنعتگران شهرستان های شهرضا، دهاقان و سمیرم توسط خانه صنعت ومعدن این شهرستان صورت پذیرفته است.

رئیس خانه صنعت و معدن شهرضا همچنین به ایجاد سایت خانه صنعت ومعدن شهرستان شهرضا اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی این وب‌سایت در راستای اهداف دولت الکترونیک و انجام تمامی امور سوخت به صورت الکترونیک بوده و دیدگاه ما ایجاد شهرکهای صنعتی مجازی است.

وی در ادامه به انجام راهنمایی‌ها و مشاوره‌های مدیران و سرمایه‌گذاران توسط متخصصان ومهندسان در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: مشاوره‌های صنعتی انجام شده در این شهرستان متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های برجسته شهرضا صورت گرفته تا در آینده شاهد رشد و تعالی واحدهای تولید این منطقه باشیم.

تاکی همچنین از دیگر عوامل رشد واحدهای صنعتی را آموزش ارزیابی کرد و افزود: توافقات و تفاهم‌نامه‌های مناسبی با موسسات آموزشی برای برگزاری این دوره‌ها به مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین به پیگیریهای خانه صنعت ومعدن شهرستان شهرضا در مورد ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها اشاره کرد و گفت: رایزنی‌های مناسبی در راستای واگذاری و ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی فعال صورت گرفته است.

کد مطلب 1482938

