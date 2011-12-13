مسعود تاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجمن صنایع همگن تولید مفتول در این شهرستان به منظور ساماندهی به واحدهای تولیدی در این شهرستان، افزود: انجمن صنایع همگن تولید مفتول زیر نظر خانه صنعت و معدن شهرستان شهرضا ایجاد شده است.
وی در ادامه به تخصیص سوخت به واحدهای صنعتی ومعدنی اشاره کرد و گفت: امور مربوط به سوخت صنعتگران شهرستان های شهرضا، دهاقان و سمیرم توسط خانه صنعت ومعدن این شهرستان صورت پذیرفته است.
رئیس خانه صنعت و معدن شهرضا همچنین به ایجاد سایت خانه صنعت ومعدن شهرستان شهرضا اشاره کرد و افزود: راهاندازی این وبسایت در راستای اهداف دولت الکترونیک و انجام تمامی امور سوخت به صورت الکترونیک بوده و دیدگاه ما ایجاد شهرکهای صنعتی مجازی است.
وی در ادامه به انجام راهنماییها و مشاورههای مدیران و سرمایهگذاران توسط متخصصان ومهندسان در زمینههای مختلف اشاره کرد و گفت: مشاورههای صنعتی انجام شده در این شهرستان متناسب با ظرفیتها و قابلیتهای برجسته شهرضا صورت گرفته تا در آینده شاهد رشد و تعالی واحدهای تولید این منطقه باشیم.
تاکی همچنین از دیگر عوامل رشد واحدهای صنعتی را آموزش ارزیابی کرد و افزود: توافقات و تفاهمنامههای مناسبی با موسسات آموزشی برای برگزاری این دورهها به مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به پیگیریهای خانه صنعت ومعدن شهرستان شهرضا در مورد ارائه تسهیلات توسط بانکها اشاره کرد و گفت: رایزنیهای مناسبی در راستای واگذاری و ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی فعال صورت گرفته است.
