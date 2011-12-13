امکانات مراکز فنی و حرفه ای البرز فرصتی برای علاقمندان به دانشهای مهارت محور است

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی غیاثی تبار افزود: وجود تجهیزات و امکانات فنی و تخصصی و تجربیات اساتید و مربیان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای، فرصت مغتنمی برای فراگیران و علاقمندان به دانشهای مهارت محور است.

معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز ادامه داد: همچنین این امر، زمینه ای برای گام نهادن در مسیر توسعه و ترقی استان است.

وی بیان کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای بستری برای تلفیق دانش و مهارت هستند و این امر اهمیت فراوانی دارد.

غیاثی تبار اضافه کرد: وجود مراکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای در استان، بستری برای تلفیق مهارتهای فنی و دانش روزآمد و تامین نیازهای صنایع و بازار کار به نیروهای توانمند و دارای دانش و مهارت لازم است.

این مسئول افزود: از مراکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای شهید رهبری و شهید خدایی کرج بازدید شده ضمن اینکه فعالیت این مراکز، زمینه ای برای گرایش علاقمندان به فراگیری دانش های مهارت محور است.

غیاثی تبار یادآور شد: مرکز آموزش علمی و کاربردی فنی و حرفه ای شهید خدایی در رشته تعمیر و نگهداری خودرو از اواخر آبان ماه سال جاری فعالیت خود را با حضور دانشجویان علاقمند آغاز کرده اند.

معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز اضافه کرد: مرکز شهید رهبری نیز در رشته های جوشکاری و ماشین ابزار، از اواخر آبان ماه فعالیت خود را با حضور دانشجویان علاقمند آغاز کرد.