توجه به منافع واحدهای تولیدی هدف شورای گفتگو بخش خصوصی و دولتی

خسرو کساییان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تشکیل شورای گفتگو بخشی از برنامه پنجم توسعه کشور است که خواستار تفاهم بخش خصوصی با بخش دولتی و بررسی چگونگی توسعه بخش خصوصی است، اظهار داشت: تشکیل این شورای گفتگو در استان اصفهان گامی ارزنده در راستای تقویت و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: تشکیل میز گفتگو می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را در قالب نظام مشخص، بدون هدر رفتن زمان حل کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان در ادامه افزود: تصویب طرح بهبود مستمر کسب و کار در مجلس شورای اسلامی گامی ارزشمند در شرایط کنونی اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه در ماده 13 این طرح تشکیل شورای گفتگو در استانها مورد توجه قرار گرفته و استان اصفهان همواره به عنوان استان پیشرو باید با تشکیل این شورا مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را از طریق گفتگو حل کند، گفت: تمرکز داشتن بر منافع همه واحدهای تولیدی مهم‌ترین ویژگی این شورا خواهد بود.

کسائیان تصریح کرد: نباید این شورا برای اختصاص بخش یا گروه خاصی باشد و رسالت اصلی آن رفع موانع کسب و کار واحدهای تولیدی است.

وی توجه به تناسب و توازن در تعداد نمایندگان بخش دولتی و خصوصی حاضر در شورای گفتگو را مهم ارزیابی کرد و گفت: توجه نکردن به موضوعات مطرح شده از سوی بخش خصوصی و نگاه گذرا به مسائل این واحدها باعث مخدوش شدن رسالت این شورا می‌شود.

رئیس اتاق اصفهان پرهیز از فعالیت سیاسی را دیگر ویژگی این شورا برشمرد و اضافه کرد: هدف اصلی باید رفع مسائل و مشکلات و توجه به رونق بخشیدن به فضای کسب و کار باشد.

وی همچین ایجاد دبیرخانه برای این شورا را گام نخست برای پیگیری مصوبات و رصد مشکلات بخش خصوصی دانست.