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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

داوری به مهر خبر داد:

آغاز ثبت‌نام فرهنگیان بازنشسته اصفهان برای دریافت بیمه طلایی

آغاز ثبت‌نام فرهنگیان بازنشسته اصفهان برای دریافت بیمه طلایی

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره ‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ثبت‌نام فرهنگیان بازنشسته موجود در سطح استان برای دریافت خدمات بیمه طلایی از 21 آذر ماه جاری آغاز شده است.

حسین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرهنگیان بازنشسته از مدت‌ها پیش در انتظار اجرای بیمه طلایی هستند، اظهار داشت: این افراد از زمان اجرایی شدن این بیمه نسبت به شاغلان آموزش و پرورش بیمه طلایی را خواستار شده‌اند.

وی به اجرایی شدن بیمه طلایی نسبت به این افراد اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای دی ماه جاری فرهنگیان بازنشسته خدمات بیمه طلایی را در تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد بانک ایران دریافت می‌کنند.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره ‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه این افراد باید نسبت به ثبت‌نام خود برای دریافت این بیمه در سراسر استان اقدام کنند، تصریح کرد: ثبت‌نام فرهنگیان بازنشسته موجود در سطح استان برای دریافت خدمات بیمه طلایی از 21 آذر ماه جاری آغاز شده است.

وی به زمان پایانی ثبت‌نام در این طرح اشاره کرد و افزود: بیمه ایران به عنوان مجری بیمه طلایی نسبت به فرهنگیان محسوب می‌شود و این افراد تا پایان 25 بهمن ماه جاری برای ثبت‌نام در این طرح مهلت دارند.

داوری با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده در این زمینه تاکید کرد: پس از ماه‌ها وقفه در اجرای این طرح قرارداد مربوطه میان آموزش و پرورش و بانک ایران انعقاد شده و هم‌اکنون سایت بیمه ایران برای ثبت‌نام فرهنگیان بازنشسته برای استفاده از این طرح فعال است .

وی اضافه کرد: تمامی خدمات این بیمه از ابتدای دی ماه جاری با کارت منزلت و کارت ملی بازنشستگان فرهنگی به آنها ارائه می‌شود و بیمه ایران باید در نخستین زمان اقدامات لازم را نسبت به صد.ر کارت الکترونیکی برای فرهنگیان بازنشسته اقدام کنند.

کد مطلب 1482946

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