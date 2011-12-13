حسین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرهنگیان بازنشسته از مدتها پیش در انتظار اجرای بیمه طلایی هستند، اظهار داشت: این افراد از زمان اجرایی شدن این بیمه نسبت به شاغلان آموزش و پرورش بیمه طلایی را خواستار شدهاند.
وی به اجرایی شدن بیمه طلایی نسبت به این افراد اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای دی ماه جاری فرهنگیان بازنشسته خدمات بیمه طلایی را در تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد بانک ایران دریافت میکنند.
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه این افراد باید نسبت به ثبتنام خود برای دریافت این بیمه در سراسر استان اقدام کنند، تصریح کرد: ثبتنام فرهنگیان بازنشسته موجود در سطح استان برای دریافت خدمات بیمه طلایی از 21 آذر ماه جاری آغاز شده است.
وی به زمان پایانی ثبتنام در این طرح اشاره کرد و افزود: بیمه ایران به عنوان مجری بیمه طلایی نسبت به فرهنگیان محسوب میشود و این افراد تا پایان 25 بهمن ماه جاری برای ثبتنام در این طرح مهلت دارند.
داوری با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده در این زمینه تاکید کرد: پس از ماهها وقفه در اجرای این طرح قرارداد مربوطه میان آموزش و پرورش و بانک ایران انعقاد شده و هماکنون سایت بیمه ایران برای ثبتنام فرهنگیان بازنشسته برای استفاده از این طرح فعال است .
وی اضافه کرد: تمامی خدمات این بیمه از ابتدای دی ماه جاری با کارت منزلت و کارت ملی بازنشستگان فرهنگی به آنها ارائه میشود و بیمه ایران باید در نخستین زمان اقدامات لازم را نسبت به صد.ر کارت الکترونیکی برای فرهنگیان بازنشسته اقدام کنند.
نظر شما