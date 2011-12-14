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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

تهران برای مقابله با بحران احتمالی آب آماده نیست

مدیر مرکز مدیریت بحران آب و فاضلاب استان تهران با اعلام اینکه برای مقابله با بحران های احتمالی امکانات کافی وجود ندارد، گفت: طرح آبرسانی اضطراری در دست مطالعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدنسب گفت: برای مقابله با بحران های احتمالی در تهران بضاعت محدودی داریم و باید امکانات مقابله با بحران ها افزایش یابد.

مدیر مرکز مدیریت بحران آب و فاضلاب استان تهران، اظهار داشت: آب و فاضلاب استان تهران و مدیریت جامع شهری در مقابله با حوادث امکانات کافی ندارند و این میزان پاسخگوی نیازها در حوادث نیست.

احمدنسب افزود: ما برای مقابله با حوادث طبیعی در آبفای استان تهران طرحی را در دست مطالعه داریم که بر اساس آن آبرسانی در شرایط اضطراری را پیاده سازی خواهیم کرد.

وی بیان داشت: در این طرح مطالعه می کنیم تا مشخص شود که در شرایط رخداد بحران از چه طریقی می توانیم آب مورد نیاز را برای ساعات اولیه و روزهای اول تامین نماییم تا بر اثر بی آبی تلفاتی نداشته باشیم؟ براساس این برنامه ریزی های مدون، ما در زمان بروز بحران آبرسانی اضطراری را انجام خواهیم داد.

کد مطلب 1482955

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