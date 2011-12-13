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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۳

تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل امیدهای آذربایجان به برتری رسید

تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل امیدهای آذربایجان به برتری رسید

تیم فوتبال هفت نفره معلولان کشورمان مقابل امیدهای آذربایجان به برتری پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز سه شنبه در کمپ تیمهای ملی برگزار شد، تیم هفت نفره معلولان موفق شد با نتیجه 6 بر صفر از سد امید آذربایجان بگذرد.

رئیس انجمن فوتبال فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان اظهار داشت: ما پیش از حضور در پارالمپیک لندن باید به شناخت کامل نفرات خود دست پیدا کنیم. در این دیدار سه بازیکن جدید خود را محک زدیم.

رامین الله مانی افزود: تیم هفت نفره 29 اسفند عازم روسیه می‌شود تا در تورنمنتی که در این کشور برگزار می‌شود شرکت کند و اردیبهشت‌ماه هم در تورنمنتی که در اوکراین برگزار خواهد شد شرکت می‌کنیم.

کد مطلب 1482956

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