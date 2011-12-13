ایران چهارمین کتابخانه شبانه روزی جهان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه کتابخانه ملی ایران رتبه برتر منطقه را از نظر کمی و کیفی و تعداد کتاب ساختمان و سایر موارد دارد، اظهارداشت: کشور ایران چهارمین کتابخانه شبانه روزی جهان را در تهران دارد و این فقط سه روز در سال یکی اول فروردین، 21 رمضان و 10 محرم تعطیل است.

وی با بیان اینکه این شرایط فرصت خوبی را برای پژوهشگران فراهم کرده، اضافه کرد: افراد عضو این کتابخانه از طریق اینترنت درخواست کتاب و زمان مطالعه را مطرح و سپس با مراجعه به کتابخانه با شرایطی مهیا برای مطالعه روبه‌رو می‌شوند به نحوی که میز، کتاب و حتی مکان استراحت برای فرد پژوهشگر فراهم و از طریق پیامک به آن اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به سایت مرجع مجازی در کتابخانه ملی اشاره کرد و گفت: متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال و جواب را دریافت کنند.

شش میلیون و 300 هزار عنوان کتاب در کشور وجود دارد

صلاحی در ادامه افزود: شش میلیون و 300هزار عنوان کتاب در کشور وجود دارد که دو میلیون و 300 مورد کتاب و دو میلیون عنوان نشریه ودو میلیون عنوان غیر کتاب و 227 میلیون برگ سند می شود.

وی با اشاره به اینکه با دستورات قضایی این رقم به 700 میلیون برگ سند می‌رسد، بیان داشت: با تلاش‌های صورت گرفته 70 هزار برگ سند دوران مشروطه را با عکس برداری و نیز سایر روش‌ها حتی مراجعه به خارج کشور به دست آمده که مستندات آن به روی سایت هم هست.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نحوه درخواست پژوهش اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه اسناد اگر پژوهشگری درخواست اسناد قدیمی داشته باشد در صورتی که در سایت موجود نبود، موضوع را به سایت اطلاع داده و پس از آن پژوهش شروع و اسکن شده آن به پژوهشگر تحویل داده‌شود.

هنوز منع قانونی و حقوقی برای انتشار اسناد داریم

وی اضافه کرد: کتابخانه ملی ایران، اسلام شناسی، انقلاب شناسی و ایران شناسی در داخل و خارج کشور را بر عهده دارد اما برای آن دو معذوریت قانونی و حقوقی نیز وجود دارد.

صلاحی افزود: بسیاری از مطالب را به دلیل زنده بودن ناشر نمی‌توان روی سایت گذاشت مگر با اجازه ناشر زیرا طبق قانون پس از 30 سال از فوت ناشر اجازه انتشار سند داریم.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم صاحب تمدن دینی باشیم باید متون به دسترس محققان دنیا برسد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه به راه اندازی 9 مرکز استانی از سال 83 کتابخانه ملی اشاره کرد و گفت: 21 مرکز استان‌های کشور در انتظار ساخت کتابخانه ملی هستند.

وی بیان داشت: استان اصفهان هنوز در این زمینه وضعیت مشخصی نداشته در صورتیکه نیاز به فضای استاندارد برای پژوهشگران در فضای غیر حضوری در آن فراهم نبوده و همچنان شرایط پژوهش در اصفهان متناسب با تاریخ دینی نیست.

صلاحی گفت: در صورتی که استانداری اصفهان در این زمینه ساخت کتابخانه ملی همکاری کند20 درصد از هزینه ساختمان این کتابخانه را تقبل می‌کنیم.

وی به اهمیت حفظ و نگهداری اسناد ملی در دستگاه دولتی و شبه دولتی پرداخت و افزود: باید برای نگهداری اسناد به سمت روش مکانیزه نگهداری رفته تا خدشه‌ای به آن وارد نشود زیرا حقوق ملت است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نگرانی علمای حوزه علمیه در مورد اسناد ملی و هویت دینی اشاره کرد و ادامه داد: نگرانی این افراد بیشتر بابت این است که مبادا در حوزه اسناد ملی و نگاه ملی غلبه به نظام دینی و مذهبی پیدا کند.

صلاحی با تاکید به اینکه اسناد ملی بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: هرچند هویت ایران اسلامی اولویت است اما ثبت و نگهداری اسناد ملی و هویتی گذشته یک هزار و 400 سال پیش هم قابل دفاع است.

وی اضافه کرد: بسیاری از اسناد به جای مانده به واسطه غنای دینی و هویتی که دین به آن بخشیده است تاکنون ماندگار شده است.

حداقل دو جلد از هر کتاب در کتابخانه ملی نگهداری می شود

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به برخی رخدادهای تاریخی از زمان مشروطه و پس از آن اشاره کرد و گفت: این جریانات تاریخی و قیام‌هایی که در برخی شهر های کشور اتفاق افتاده موضوعات اصلی در اسناد است.

صلاحی در ادامه صحبت‌های خود به حوزه کتاب پرداخت و گفت: در برنامه حاکمیتی بر اساس اساس‌نامه مکلف هستیم که از کتاب‌هایی که تولید می‌شود را حداقل در دو جلد در کتابخانه ملی نگهداری کنیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محور اصلی در حوزه کتاب را برای ایرانیان خارج و داخل کشور در حوزه ایران شناسی، اسلام شناسی و ایران شناسی ملی برشمرد و گفت: ما در صدد هستیم که دریابیم این منابع چطور باید به دست غرب برسد.

وی با اشاره به فضای مجازی ادامه داد: ما باید از بهترین ابزارها از این فرصت استفاده کرد و فرهنگ ناب دینی را تبلیغ کنیم.