ارتقا عادلانه ایمنی همه شهروندان رسالت بزرگ شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کاویانی در جلسه جامعه ایمن شهر اندیشه در محل سالن همایشهای معاونت فرهنگی، هنری، ورزشی شهرداری اندیشه، اظهار داشت: این رسالت بزرگ با توجه خاص همه مدیران شهری و حمایت نخبگان و تشکل های مردمی محقق خواهد شد.

وی افزود:‌ در این زمینه متولیان مربوطه باید همکاری های لازم را برای توسعه و ارتقا عادلانه به ویژه در سنین شش تا 18 سال ارائه دهند.

این مسئول عنوان کرد: ارتقا ایمنی تنها به پیشگیری از آسیب های جسمی بر نمی گردد و مسلما آسیبهای اجتماعی و صدمات روحی، بیشتر مد نظر دبیرخانه جامعه ایمن شهر اندیشه است.

شهردار شهر اندیشه گفت: آسیب هایی وجود دارد که اگر در دوران کودکی نتوانیم از آنها پیشگیری کنیم، بی شک در آینده ای نه چندان دور، همه ما به عنوان مدیران شهری را گریبان گیر خواهد کرد و نه تنها نسل امروز، بلکه نسل آینده این شهر را نیز با مشکلات حل نشدنی، باقی خواهد گذاشت.

در ادامه این جلسه، با توجه به الگوی توسعه جهانی جوامع ایمن، طی حکمی از سوی دکتر محمّدهادی مؤذن، رئیس شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران، بهروز کاویانی با حفظ سمت، به عنوان مشاور وی و رئیس کمیته راهبری جامعه ایمن شهر اندیشه معرفی شد.

همچنین جلسه پرسش و پاسخ با حضور داود سرمست رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه، بهروز کاویانی شهردار شهر اندیشه، احمر دوست نماینده شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران، دکتر عبادتی رئیس انجمن پرستاری شهرستان شهریار، الهام دهقان دبیر جامعه ایمن شهر اندیشه و بغدادی رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار برگزار و به سؤالات حاضران در این جلسه پاسخ های لازم ارائه شد.