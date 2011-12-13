مسئولان مدیریت شهری به فکر ارائه خدمات به نقاط محروم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کاویانی عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری جلسه ملاقات حضوری با شهروندان شهر اندیشه اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی شهرداری، ارائه خدمات به شهروندان و فراهم آوردن زمینه های آسایش و رفاه آنها در تمامی بخش ها و مناطق است.

وی افزود: در این زمینه طی سالهای گذشته به خصوص سال جاری اقدامات مطلوبی از سوی شهرداری اندیشه برای رفاه شهروندان انجام شد و پروژه های مختلفی به بهره برداری رسید.

این مسئول عنوان کرد: برای متمرکز کردن ارائه خدمات به شهروندان، یکی از بخشها برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز است، چون شهرداری نمی تواند به املاک غیرمجاز خدمات ارائه دهد.

کاویانی ادامه داد: در این زمینه باید از حاشیه نشینی نیز جلوگیری و چهره شهر را زیبا کرد.

شهردار اندیشه یادآور شد: شهرداری اندیشه اهتمام ویژه ای را برای ارائه خدمات به شهروندانی که در نقاط محروم و روستاها زندگی می کنند، دارد که در این زمینه سایر مسئولان در مدیریت شهری نیز باید توجه ویژه داشته باشند.

وی اعلام کرد: به صورت هفتگی جلسات ملاقات مردمی در این سازمان برگزار می شود و شهروندان با حضور در اداره به اعلام مشکلات خود می پردازند که در جهت رفع آنها اقدامات لازم انجام می شود.