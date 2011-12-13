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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

کولیوند:

اهتمام مسئولان شهری باغستان برای رفع مشکلات شهروندان مطلوب است

اهتمام مسئولان شهری باغستان برای رفع مشکلات شهروندان مطلوب است

شهریار - خبرگزاری مهر: شهردار باغستان شهرستان شهریار از اهتمام ویژه مسئولان این شهر برای رفع مشکلات شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند در حاشیه جلسه ملاقات عمومی با شهروندان اظهار داشت: با هدف دریافت درخواست‌ها و نیازهای شهروندان در خصوص مشکلات و مسایل مورد نظر برگزار شد.

وی افزود: برگزاری این گونه جلسات می تواند در ارتقا و بالا بردن شهری آبادتر و سالم‌تر راهگشا باشد.

این مسئول یادآور شد: در جلسات مذکور نظرات، مشکلاتف انتقادات و پیشنهادات شهروندان دریافت می شود و اقدامات لازم برای افزایش مطلوبیت ارائه خدمات به شهروندان انجام خواهد شد.

کولیوند ادامه داد: اکثر مشکلاتی که شهروندان در این جلسات مطرح می کنند، در خصوص خلاف و عدم رعایت قوانین، تراکم یا سطح اشغال بیشتر جهت زمین یا ساختمان مورد نظر هم‌چنین تقاضای آسفالت برخی مناطق یا معابر سطح شهر است.

کد مطلب 1482964

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