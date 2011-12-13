اهتمام مسئولان شهری باغستان برای رفع مشکلات شهروندان مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند در حاشیه جلسه ملاقات عمومی با شهروندان اظهار داشت: با هدف دریافت درخواست‌ها و نیازهای شهروندان در خصوص مشکلات و مسایل مورد نظر برگزار شد.

وی افزود: برگزاری این گونه جلسات می تواند در ارتقا و بالا بردن شهری آبادتر و سالم‌تر راهگشا باشد.

این مسئول یادآور شد: در جلسات مذکور نظرات، مشکلاتف انتقادات و پیشنهادات شهروندان دریافت می شود و اقدامات لازم برای افزایش مطلوبیت ارائه خدمات به شهروندان انجام خواهد شد.

کولیوند ادامه داد: اکثر مشکلاتی که شهروندان در این جلسات مطرح می کنند، در خصوص خلاف و عدم رعایت قوانین، تراکم یا سطح اشغال بیشتر جهت زمین یا ساختمان مورد نظر هم‌چنین تقاضای آسفالت برخی مناطق یا معابر سطح شهر است.