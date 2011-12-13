یک سوم فرزندان شاهد استان قزوین در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شهروش در جمع دانشجویان شاهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: در حال حاضر بیش ازسه هزار و 210 دانشجوی شاهد و ایثارگر در استان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد بیش از یک سوم آن ها در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تحصیل می کنند.



وی ضمن تقدیر از خدمات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و همکاران وی در ارایه خدمات ارزنده به دانشجویان شاهد و ایثارگر اظهارداشت: به دلیل خدمات ارزنده ارایه شده در سال جاری از سوی زریبافان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان کشور در همایشی از موسی خانی به عنوان یکی از روسای برتر دانشگاهی کشور با اهدای لوح، تقدیر شد که بیانگر ارایه خدمات مناسب به دانشجویان شاهد و ایثارگر است.

شهروش در ادامه بر لزوم ارتباط بیشتر فرزندان دانشجوی شاهد و ایثارگر با مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تاکید کرد و گفت: با ارتباط بیشتر شما با مسئولان دانشگاه ضمن استفاده کامل از تسهیلات و خدمات می توانید مسئولان را در اجرای برنامه های مختلف آموزشی، علمی، فرهنگی و معنوی یاری کنید.

وی در پایان فرزندان شاهد و ایثارگر را کلید داران نهضت اسلامی و مدیران آینده کشور دانست و یادآورشد: شما می توانید با سعی و تلاش در آینده منشا خیر برای نظام شوید و با همت خودتان پست های کلیدی را در کشور عهده دار شوید.

در ادامه میرشجاعی معاون دانشجویی و دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این دانشگاه برای فززندان شاهد و ایثارگر ارایه کرد.

در پایان با حضور مسئولان از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تقدیر شد.

پخش کلیپ، اجرای موسیقی سریال "شوق پرواز" توسط مهدی عباسی از فرزندان شاهد و از هنرمندان استان قزوین و مداحی فنائیان از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و ضیافت شام از دیگر برنامه های این مراسم بود.